Onderzoeksrechter Marc Allegaert (72) thuis overleden

Onderzoeksrechter Marc Allegaert uit Wielsbeke is thuis overleden na een kortstondige ziekte op dinsdag 8 november. Hij werd op 13 juni 1950 in Roeselare geboren en was licentiaat in de Rechten, de Criminologie en het Notariaat. Marc is tot zijn 70ste actief geweest als onderzoeksrechter, maar dat was lang niet zijn enige functie. Hij laat zijn echtgenote Betsy, drie kinderen en zeven kleinkinderen na.

Marc was emeritus ondervoorzitter-onderzoeksrechter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, gewezen reserve substituut-krijgsauditeur, assessor in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep in het rechtsgebied van het Hof van Beroep in Gent. Voorts was hij lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, lid van de beroepscommissie van de CTRG en plaatsvervangend voorzitter van de tuchtcommissie voor de leden van het zelfstandig academisch personeel van de Universiteit Gent. Hij was ridder in de Leopoldsorde, officier in de kroonorde, officier in de Leopoldsorde, commandeur in de kroonorde en drager van het burgerlijk kruis 1ste klasse.

Daarnaast was hij echtgenoot van Betsy Tack en vader van Frederick (getrouwd met Ina Schrauwen), Dominique (getrouwd met Jill De Boey) en Angelique (getrouwd met Sebastien Lejeune). De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 12 november om 11 uur in de aula Memoria, Bekaertstraat 2G, in Zwevegem. Er is gelegenheid tot een rouwgroet in de aula na de dienst. (AV/Begrafenissen Messiaen)