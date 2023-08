Onderzoeksjournalist en schrijver Jean-Marie Pylyser, de man die de zaak-Irma Laplasse uitspitte, overleden

In Westende overleed onderzoeksjournalist en schrijver Jean-Marie Pylyser op 91-jarige leeftijd. “Mijn papa was een echte nieuwsjager”, zegt dochter Catherine.

In Westende is journalist en auteur Jean-Marie Pylyser op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was destijds de stichter van het weekblad De Gids van de Westhoek, dat nadien fuseerde met De Zeewacht.Hij verwierf ook veel bekendheid dankzij zijn reeks boeken over Irma Laplasse en de situatie aan de kust tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Jean-Marie Pylyser werd op 12 maart 1932 geboren in Oostduinkerke. Op zijn 22ste ging hij aan de slag als freelancer. Hij startte zijn eigen drukkerij, waar onder meer zijn eigen weekblad van de persen rolde. Kort na de samensmelting met De Zeewacht kreeg hij een aanbod om voor Het Laatste Nieuws te gaan werken. Tot in 1988 versloeg hij de regionale actualiteit aan de kust, eerst vanuit Oostende en daarna vanuit het kantoor in Brugge. “Mijn papa was een echte nieuwsjager. Hij bouwde een enorm netwerk uit en kon heel vaak uitpakken met primeurs”, vertelt zijn dochter Catherine.

Orde van de Paardevisser

Jean-Marie lag ook aan de basis van de Koninklijke Orde van de Paardevisser, waardoor hij ooit nog ontvangen werd door koning Boudewijn. Hij was ook een tijd voorzitter van de Oostendse Persclub en als eerste organiseerde hij de Miss Personality-verkiezing. “Een andere activiteit was de vzw WAF (= West-Vlaamse Actualiteiten Films), waarbij hij West-Vlaams nieuws in de bioscopen bracht. Ik herinner me nog dat ik hem als klein meisje hielp met de akoestiek in de opnamestudio die in het Oostendse casino gelegen was”, vult Catherine aan.

Na zijn actieve loopbaan bij HLN richtte de Middelkerkenaar de vennootschap JMP-Trends op. Als uitgever was hij verantwoordelijk voor verschillende geschiedkundige werken van andere auteurs. Daarnaast schreef hij zelf drie delen in de boekenreeks ‘Kustvolk in de Vuurlijn’.

Verzwegen schuld

“De meeste bekendheid verwierf hij echter met zijn boeken over de zaak Irma Laplasse. Hij interviewde daarvoor duizenden mensen en bracht nieuwe onthullingen aan het licht. Voor zijn boek ‘Verzwegen schuld’ uit 2009 ontving hij zelf de Literaire Prijs van de Stichting Geheim Leger”, vult Catherine aan. Irma Laplasse werd na de Tweede Wereldoorlog wegens verraad ter dood veroordeeld door het verzet. Vijftig jaar later kwam er een herzieningsproces, maar Laplasse werd opnieuw schuldig bevonden.

In maart 2023 werd Jean-Marie opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van zijn vasculaire dementie. Daarna werd hij naar een woonzorgcentrum gebracht en zijn gezondheid ging snel achteruit. Hij overleed er op 18 augustus.

(Filip Vanden Berghe)

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 23 augustus om 14.30 uur in de aula van het crematorium Polderbos, Grintweg 120 Oostende.