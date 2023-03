Onderzoek verdacht overlijden afgerond: 38-jarige man uit Diksmuide overleed aan overdosis medicatie

Na een week onderzoek naar een verdacht overlijden van een 38-jarige man in een rijwoning in Diksmuide is er duidelijkheid gekomen over de doodsoorzaak. “De man stierf aan een overdosis medicatie. Er volgt nu een onderzoek naar welke medicatie het was en welke voorgeschreven was of niet”, meldt het parket van Veurne.

De 38-jarige man woonde samen met zijn vriendin in een rijwoning in de Laure Fredericqlaan in het centrum van Diksmuide. De vrouw deed op zondagmiddag 26 februari een akelige ontdekking toen ze haar vriend levenloos in bed vond. De hulpdiensten werden meteen verwittigd, maar de toegesnelde MUG-arts kon enkel het overlijden vaststellen. Omdat de doodsoorzaak niet meteen duidelijk was en gelet op de nog jonge leeftijd van het slachtoffer, werd uitgegaan van een verdacht overlijden. De politie voerde dan ook een onderzoek uit en de woning werd op laste van de onderzoeksrechter verzegeld. Er werd een wetsgeneesheer aangesteld om de doodsoorzaak te bepalen. Het onderzoek duurde een week en nu is er meer duidelijkheid.

Overdosis medicatie

Het slachtoffer had een verleden met drugsfeiten, maar volgens zijn omgeving was hij daar intussen vanaf. “Bij de autopsie werden geen verwondingen vastgesteld zodat het wachten was op het toxicologisch onderzoek”, zegt Patty ‘T Jonck van het parket van Veurne. “Dat bracht aan het licht dat de doodsoorzaak niet bij drugs ligt, maar bij een overdosis medicatie. Er is daar nu een onderzoek voor opgestart. Zo zal nagegaan worden om welke medicatie het ging, waar de man al dan niet een voorschrift voor had en hoe de overdosis genomen kon worden. Dat het huis verzegeld werd, is de standaardprocedure.”

Het lichaam van de man werd intussen vrijgegeven zodat zijn nabestaanden afscheid kunnen nemen. (JH)