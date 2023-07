Onderzoek naar gestolen en in IJzer gedumpte grafurnes blijft na drie maanden onopgehelderd: “Alles onderzocht”

Bijna drie maanden nadat twee urnes werden opgevist uit de IJzer, die op een kerkhof in Diksmuide waren gestolen, zit het onderzoek vast. Wie de urnes uit de grafkelder haalde en dumpte blijft voor de familie en de politie een mysterie. “Het onderzoek is niet afgesloten, maar zit wel vast. Op dit moment hebben we alles onderzocht wat we konden”, zegt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder. Een derde gestolen urne blijft onvindbaar.

Op donderdag 20 april deden arbeiders die een nieuwe kaaimuur bouwden op industriegebied Heernisse in Diksmuide een lugubere ontdekking. Door de graafwerken met een kraan in het water kwam plots een urne bovendrijven in de IJzer. De politie kwam ter plaatse en kon aan de hand van de gegevens op die urne de naam van een in 2006 in Diksmuide overleden vrouw achterhalen. De familieleden vielen totaal uit de lucht en deelden mee dat er drie urnes in de grafkelder op de begraafplaats langs de Woumenweg zaten. Met gemeentearbeiders werd die grafkelder opengevezen maar de drie urnes bleken verdwenen te zijn.

Onderzoek vast

Enkele dagen later werd door de brandweer een duikoefening gehouden in het water van de IJzer waarbij gezocht werd naar de andere urnes. Dat leverde niets op. Nog eens twee dagen later kwam een tweede urne bovendrijven. Daardoor werd dus zeker dat de urnes én gestolen én gedumpt waren, maar het mysterie werd alleen maar groter. “Intussen zijn we bijna drie maanden verder en moeten we vaststellen dat het mysterie blijft”, zegt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder. “Het onderzoek dat volgde leverde nog niets op. Er werden mensen ondervraagd en bepaalde zaken onderzocht, maar dat leverde niets op. We weten heel weinig: wanneer werden de urnes gestolen? Dat kan tussen 2006 en april zijn. Wanneer werden ze gedumpt en waar? Op dit moment hebben we onderzocht wat we konden en zit het onderzoek vast. Dat wil niet zeggen dat het onderzoek afgesloten wordt. Als we nieuwe elementen hebben, een nieuwe verklaring of het parket ons nieuwe opdrachten geven gaan we terug aan de slag.”

Urnes terug geplaatst

Ook de derde urne werd intussen nog niet teruggevonden. De kans dat die zich ook ergens in de IJzer bevindt, maar vast zit in het slib is groot. Bij het vervolg van de werken aan de kaaimuur kwam de urne alvast niet bovendrijven. De twee gestolen urnes werden tijdens het onderzoek teruggegeven aan de nabestaanden en opnieuw in het graf geplaatst. Zij blijven met veel vragen zitten over de diefstal en wezen tijdens het onderzoek een verdachte aan, mogelijks iemand waarmee er een familieruzie was, maar ook voor hen blijft de zaak vermoedelijk onopgehelderd. (JH)