Ondernemer Hubert Hessels (92) overleden

Hubert Hessels (92) is overleden. Als stichter van hotels Groeninghe en Die Swaene speelde de man in de jaren 70, 80 en 90 een grote rol in de toeristische ontwikkeling van Brugge.

Hubert Hessels werd in Zedelgem geboren als jongste in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader was de oprichter van Excelsior Zedelgem, een bedrijf dat zich toelegde op de productie en verkoop van landbouwmachines, zoals je er in Zedelgem wel meer had. Hubert ging later werken bij het metaalconstructiebedrijf van een van zijn broers in Sint-Niklaas en werkte ook nog enige tijd als meubelhandelaar.

Eind 1976 trok Hubert met echtgenote Jeanine Dutoit en kinderen Koen en Karel (een tweeling) en Luc en Tine naar Brugge om het daar over een andere boeg te gooien in de hotelbranche. Hubert had de vele mogelijkheden van het opkomende toerisme goed ingeschat en opende na zes maanden verbouwingen hotel Groeninghe in de Korte Vulderstraat. “Ik durf mijn vader wel een visionair te noemen”, vertelt zoon Karel Hessels. “Met bepaalde ideeën was hij zijn tijd vooruit. Zo deed hij in 1979 al een aanvraag om een elektrisch aangedreven toeristentreintje in de stad te laten rondrijden, maar zijn idee werd door het toenmalige stadsbestuur weggelachen. In 1983 mochten anderen dan wel van start gaan met dieselbusjes om toeristen rond te rijden…”

Hotel Die Swane

“Mijn vader bleef echter niet bij de pakken zitten en met de familie werd in 1981 hotel Die Swane opgestart in een al lang leegstaand pand langs de Steenhouwersdijk. Hij was ook oprichter van de Belfort hotelgroep, die later werd omgevormd naar de vzw Hotels regio Brugge. “Het hotel werd meerdere keren uitgebreid met bijkomende panden door aansluitende panden aan te kopen en in te richten, tot we finaal op 24 kamers uitkwamen, inclusief enkele suites. In 1988 hebben zijn we dan gestart met het restaurant bij het hotel.”

“Als kinderen zijn we ook mee opgegroeid in het hotel en we hebben dan ook zelf onze eigen weg in de horeca afgelegd”, stelt Karel, die zelf uitbater is van bar en hostel Charlie Rockets en de pizzarestaurants Carlito’s in Brugge centrum en Sint-Andries.

Het hotel Die Swaene werd enkele jaren terug verkocht aan ondernemer Dirk Van Den Bossche. Hubert Hessels ging begin jaren 90 samen met zijn echtgenote in Spanje wonen, maar keerde na zo’n zeventien jaar terug naar Brugge. “We zullen hem allemaal herinneren als een levensgenieter met een groot hart en een man met veel goede ideeën, een inspiratiebron voor velen”, besluit Karel Hessels.

Naast zijn echtgenote en de vier kinderen laat Hubert ook nog 10 kleinkinderen en één achterkleinkind achter.