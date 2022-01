Ondernemer Eric Mattheeuws uit Veurne is overleden: “Papa was mijn grote voorbeeld”

Ondernemer Eric Mattheeuws (63) is zaterdagmorgen overleden. In 1988 startte hij met zijn echtgenote Beatrice Matthys (65) het bedrijf Mattheeuws Eric Transport in Veurne. Hij begon met drie werknemers, vandaag zijn er ruim 300 werknemers aan de slag in meer dan vijf landen. Dochter Celine (38), die van plan is in haar vaders voetsporen te treden, verliest haar grote voorbeeld.

Het ondernemerschap zit in de familie Mattheeuws. Het begon net na de Tweede Wereldoorlog toen Leon Mattheeuws met paard en kar kolen aan huis leverde in de regio. In 1988 begon kleinzoon Eric Mattheeuws zijn eigen transportfirma. Onder meer in Veurne runde hij ook een tankstation voor vrachtwagens.

Dochter Celine is sinds 2006 actief in het bedrijf en is van plan om samen met haar echtgenoot het bedrijf op termijn over te nemen. “Laat mama nog maar een tijdje de touwtjes stevig in handen houden. Ze doet dat perfect”, reageert Celine, die alleen maar lof heeft voor haar papa. “Ik heb hem nooit boos gezien. Hij was blij met elke dag dat hij leefde. In 2017 kroop hij al eens door het oog van de naald toen hij al rijdend op de autosnelweg een hartstilstand kreeg en in een coma belandde. Hij krabbelde overeind en elke dag was hij, samen met mama, in het bedrijf. Zijn medewerkers droegen hem op handen en dat respect was wederzijds.”

Fietsen

“Het leven was voor hem veel meer dan alleen maar geld verdienen. Zo fietste hij vorige zomer nog van Veurne naar Santiago de Compostela met in zijn kielzog een koppel goeie vrienden die elke avond zijn tentje opzetten terwijl zij in de mobilhome overnachtten. Hij deed er tweeënhalve week over. Waarom hij dat deed? Gewoon iets wat hij van zijn bucketlist wilde schrappen. Zo was papa, als hij iets in zijn hoofd had, kwam dat ook meestal uit”, lacht Celine.

Vier weken terug werd hij echter onwel. “De huisarts dacht dat het om een virale infectie ging en stuurde hem naar huis”, doet Celine het verhaal. “Toen het na vijf dagen niet verbeterde, gingen we naar het ziekenhuis. Daar bleek het om een bacteriële infectie op het hart te gaan. Hij heeft gevochten maar de strijd zaterdagmorgen verloren. Ik verlies mijn grote voorbeeld. ‘Als je niet goed kan praten over iemand zwijg dan’, is maar een van zijn vele levenswijsheden die ik me altijd zal herinneren.”

“Papa was ook innovatief. Zo was hij in 2014 de eerste in België die met de steun van Fluxys een commercieel LNG tankstation startte. In snellaadstations voor vrachtwagens zag hij eveneens een toekomst. Hij klaagde nooit en was altijd eerlijk. Het werk was belangrijk maar zijn familie stond toch telkens op de eerste plaats. Mijn zus en ik konden altijd bij onze ouders terecht.”

Kleinkinderen

En toen Eric bompa werd, koesterde hij nog meer zijn familiegeluk. “Hij heeft vier kleinkinderen en die gingen voor alles. Hij nam ze mee om te zwemmen, te skiën en zelfs op hun vele reizen mochten ze mee. Wat zijn we hem dankbaar voor al die mooie momenten. Nu hij er niet meer is, zullen we samen met mama het levenswerk verderzetten. Onze medewerkers reageerden emotioneel op het overlijden van papa. Het bewijst hoe geliefd hij was. Iedereen zet nu een extra tandje bij voor hem. Het is hartverwarmend om te zien.” (Gudrun Steen)