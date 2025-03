Ondernemer en duivenkampioen Ivan Delrue (69) is overleden

Ivan Delrue – bekend van het gelijknamige metaalbedrijf in Ichtegem – is vrijdag 21 maart overleden in Bovekerke (deelgemeente van Koekelare), waar hij ook woonde. Ivan was tevens een succesvolle duivenmelker, zeer geliefd in zijn regio en ver daarbuiten. Hij werd 69 jaar.

Met zijn duiven won Ivan talloze prijzen. Daarnaast vormden zijn duiventillen ook het decor voor de film ‘Flying Home’ van Dominique Deruddere in 2014. Naast topacteur Jan Decleir speelde ook Ivans duif Sylvain mee in de film.

Daarnaast verdiende Ivan zijn strepen in de metaalwereld met zijn bouwbedrijf Group Delrue, dat vier vestigingen telt en ook zijn zonen Gunnar, Janus en Machiel werkzaam zijn. Ivan woonde met zijn vrouw Renata Six in Bovekerke, waar hij ook overleed op 69-jarige leeftijd. De afscheidsplechtigheid vindt plaat op zaterdag 29 maart om 11 uur in de Sint-Martinuskerk in Koekelare.