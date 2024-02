Ondernemer Daniel Dejaeghere (79) uit Langemark overleden, hij staat in lijst van rijkste Belgen

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is ondernemer Daniel Dejaeghere (79) uit Langemark zondag overleden, omringd door zijn naasten. Hij was de stichter en zaakvoerder van de nv Broeierij Dejaeghere-Couvoir Berkenhof en nv Dejaeghere Diepvriesgroenten. Daniel Dejaeghere staat in de lijst van de rijkste Belgen.

Dejaeghere Diepvriesgroenten in de Peperstraat in Langemark is een succesvol bedrijf dat leeft van de export. Het familiebedrijf werd opgericht in 1983. Dejaeghere koopt verse groenten aan bij landbouwers uit de streek, waarna die worden gewassen, gesneden, gesorteerd, ingevroren en verpakt. De groenten verlaten het bedrijf in hun oorspronkelijk vorm zonder enige bereiding of toevoeging. Daarnaast werkt de familie ook met de groothandel Flanders Best, meteen ook het eigen merk van de familie.

Dejaeghere stelt rechtstreeks ongeveer 80 personen te werk. Een deel van deze werknemers is afkomstig uit Noord-Frankrijk. Onrechtstreeks staat het bedrijf voor heel wat tewerkstelling bij de landbouwers die groenten en fruit leveren. Die leveranciers zijn voor 65 procent afkomstig uit ons land, voor 15 procent uit Nederland en voor 20 procent uit Noord-Frankrijk in de regio Arras.

Twee kinderen

Langs de Moortelweg in Ieper is er met de Broeierij Dejaeghere-Couvoir Berkenhof een tweede bedrijf. Men doet er aan verkoop van eendagskuikens en broedeieren voor vleeskuikens. Door het verlies van de stichter is de verslagenheid er uiteraard groot. “Zijn pioniersgeest en toewijding aan onze organisatie zullen altijd worden herinnerd”, lezen we in een eerbetoon op de Facebookpagina van de firma.

Daniel werd geboren in Sint-Jan Ieper. Hij was de echtgenoot van Bernice Lafaut, dochter van Henri Lafaut die in 1977 het diepvriesbedrijf Pasfrost oprichtte in Passendale. Daniel was de vader van twee kinderen Gerd en Mieke.

Er is een mogelijkheid tot een laatste groet in het funerarium van Uitvaartzorg Leo, Dikkebusseweg 37 in Ieper, tot en met vrijdag steeds van 15 tot 18 uur

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 10 februari om 10.30 uur in de Sint-Pauluskerk in Langemark.