Ondernemer-auteur Johan Van den Driessche in De Panne overleden

Johan Friedeman Van den Driessche, ondernemer en auteur is op 71-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Johan laat 5 kinderen na uit zijn eerste huwelijk met Viviane Cipers en 1 kind met zijn huidige echtgenote Rozemarijn Van Hoe.

Al tijdens zijn studietijd toonde Johan zijn maatschappelijk engagement dat met de jaren alleen maar toenam. Als leider in de Brusselse speelpleinwerking voorzag hij de jongeren van meer dan gewone ontspanning door het opzetten van speelpleinactiviteiten waarvoor hij vaak zelf op zoek ging naar sponsors om die te kunnen realiseren.

De Brusselse speelpleinen vormden slechts de prelude voor heel wat sociaal engagement én leiderschap, met als doel mensen samenbrengen en teams smeden om het geheel naar een hoger niveau te tillen. Johan is uiteindelijk in meer dan 30 verenigingen actief geweest, waaronder vtbKultuur (Cultuursmakers), Huis van Nederlands Brussel, enz.

KPMG

Johan bracht het grootste deel van zijn loopbaan door binnen KPMG waar hij onder andere 12 jaar managing partner was van Tax & Legal en 3 jaar aan het hoofd stond van het KPMG EU Tax Center. Als fiscalist werd Johan beschouwd als expert in btw, leasing en internationale financiering. Zijn lezingen en lessen in binnen-en buitenland worden door deelnemers vaak herinnerd omdat Johan erin slaagde fiscaliteitlessen met de nodige expertise gekoppeld aan humor te brengen.

Onder Johan zijn leiding kende KPMG Tax en Legal een aanzienlijke groei qua omzet en medewerkers. Hij stuwde zijn medewerkers niet alleen naar een hoger niveau van technische kennis, maar stimuleerde hen ook om actief te zijn binnen hun beroepsorganisaties en ondernemersnetwerken, en gaf daarin zelf het voorbeeld. Voorts richtte Johan binnen KPMG de juridische adviesverlening op en legde zo de grondslag voor de multidisciplinaire samenwerking tussen consultants en advocaten door de samenwerking met het kantoor Lontings & Partners, het latere Lydian.

Brusselse politiek

Na zijn loopbaan bij KPMG nam Johan 1 jaar sabbatical, waarna hij door Bart De Wever overgehaald werd om in 2012 op te komen voor N-VA voor de verkiezingen in de Stad Brussel. In 2014 behaalde hij als lijsttrekker voor het Brussels Parlement met 3 zetels een ongekend succes. Als fractievoorzitter in het Brussels Parlement en als gemeenteraadslid voor de Stad Brussel legde Johan vanuit de oppositie het vuur aan de schenen met zeer accurate analyses. Zo kon hij dysfuncties binnen de Brusselse politiek aan de kaak stellen. In die periode klom Johan snel op in de partijgeledingen van Partijraad over Partijbestuur tot het Dagelijks Bestuur van N-VA.

Onder meer door zijn aanpak als rasechte “dossiervreter”, zoals in dossiers als het Eurostadion, heeft Johan in de periode 2014 – 2019 de basis gelegd voor het doorgroeien van N-VA in Brussel naar een volwaardige partij en gesprekspartner. Het heeft ertoe geleid dat N-VA tot op vandaag een rol speelt binnen de Brusselse regeringsonderhandelingen, daar waar voor 2014 N-VA in Brussel werd afgeschilderd als de “baarlijke duivel”.

Professioneel bestuurder

Als bestuurder in vennootschappen, zoals onder meer bij Vyncke/Prometheus, Gimv, Odisee en De Werkvennootschap, viel Johan steevast op door zijn vastberadenheid om binnen elke raad van bestuur telkens het algemene belang voorop te stellen. Johan ging er prat op een “onafhankelijk” bestuurder te zijn. Kenmerkend voor Johan was ook hier de hoge mate van professionalisme door steeds grondig voorbereid te zijn op vergaderingen.

Johan legde een grote openheid aan de dag, deelde graag zijn kennis en investeerde veel tijd in het volgen van opleidingen om de vinger aan de pols te houden in onderwerpen als financiën, technologie, risk… Zijn open constructieve vraagstellingen, zijn punctuele opmerkingen dienden telkens maar één doel: een organisatie sterker maken voor de toekomst.

Auteur & muziekfreak

In 2021 verraste Johan de buitenwereld met zijn eerste roman ‘OOIT. Nog even leven’. Over zijn auteurschap zei Johan vaak dat het bevrijdend werkt om voor het eerst in zijn leven vrijuit te mogen schrijven, zonder bevreesd te moeten zijn dat je door een uitspraak of omwille van een financieel advies/beslissing plots ter verantwoording wordt geroepen. Die druk vond hij in zijn hele loopbaan beknellend.

In 2023 verscheen vervolgens zijn tweede roman ‘Een geur van zonsverbijstering’. Wat beide boeken typeert naast de spannende verhalen, is het feit dat Johan er zijn passie voor muziek in verwerkte. Elk boek voorzag hij van een bijpassende playlist, waarin zijn zeer uiteenlopende muziekkeuze velen tot op vandaag inspireert.

www.herinnerjohan.be