Olivier (42) sterft na val van trap, ouders uit Blankenberge doen oproep: “Iedereen zou moeten nadenken over orgaandonatie”

Hij was een levensgenieter pur sang. Maar een noodlottige val van een trap maakte vroegtijdig een einde aan het leven van Olivier Steurbaut (42) uit Lievegem. “Het is onwezenlijk. Toen we hoorden dat hij zes uur onderaan die trap had gelegen met een lichaamstemperatuur van 33 graden, wisten we dat we hem kwijt waren”, getuigen zijn ouders, die 13 jaar geleden richting kust verhuisden. Frank en Claudine beslisten om de organen van hun zoon af te staan en doen nu een oproep. “Iedereen zou die beslissing moeten nemen. Hoe moeilijk het ook is.”

Olivier Steurbaut was het prototype van een levensgenieter. Altijd goedlachs, vriendelijk en als er plezier werd gemaakt, was hij er graag bij. “Maar bovenal was hij een pracht van een zoon. Ons wonderkind noemden we hem altijd”, vertellen Frank (65) en Claudine (64).

Hoewel Olivier in het Oost-Vlaamse Lievegem woonde en zijn ouders aan de kust in Blankenberge, bleef het contact wonderwel. “Dagelijks belde hij naar zijn mama. Ze was echt zijn god”, vertelt papa Frank met tranen in de ogen. “Hij was ons enig kind. Dat hij er nu niet meer is, valt nauwelijks te vatten. Je leest dagelijks in de krant over ongevallen, maar als je het zélf meemaakt, besef je pas hoe het voelt.”

Val van trap

Frank en Claudine keren met ons een week terug in de tijd. Op zondag 19 maart om 8 uur ’s ochtends komt Claudine terug thuis in Blankenberge. Ze was boodschappen gaan doen en had haar gsm thuis laten liggen. “Ik had zes gemiste oproepen van de beste vriend van Olivier. Op dat moment wist ik al: er moet iets gebeurd zijn”, zucht Claudine.

Wanneer ogenblikken later ook de politie haar contacteert, wordt de vrees werkelijkheid. Haar echtgenoot Frank is op dat moment aan het werk. Het is zijn werkgever die hem vertelt dat hij best zo snel mogelijk huiswaarts keert. “Dan weet je al hoe laat het is en dat er iets ernstigs is gebeurd met je zoon. Toen ik de deur van het appartement opendeed, zag ik Claudine wenen. “We zijn hem kwijt”, zei ze me.”

“We noemden hem ons wonderkind. Elke dag belde hij naar zijn mama”

De situatie was dan ook ernstig. Olivier werd die zondagochtend gevonden onderaan de gemeenschappelijke trap van het appartementsgebouw in Lievegem waar hij woonde. “Hij lag daar toen al zes uur en had nog een lichaamstemperatuur van 33 graden. Hij was volledig onderkoeld. Het moet omstreeks 1.30 uur gebeurd zijn. Dat weten we, omdat een vriend van hem waarmee hij die avond een pintje was gaan drinken, hem op dat uur zien binnengaan heeft. Is hij gestruikeld? Uitgegleden? Achterover gevallen? We zullen het wellicht nooit met zekerheid weten. Het enige wat zeker is, is dat we onze enige zoon kwijt zijn.”

Olivier werd nog in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. “Ik ben zelf lange tijd ambulancier geweest en toen ik hoorde in welke omstandigheden hij werd gevonden, wist ik: dit is niet goed”, vervolgt zijn papa. “In het ziekenhuis hebben ze nog alles gedaan om hem te redden, maar de hersenschade was te groot. En hem laten leven als een plant en eten geven met een lepeltje? Neen, dat was géén optie. Dat zou Olivier zelf nooit gewild hebben. Dat was niet zoals hij in het leven stond.”

Kunstmatige coma

Want de dokters hielden Olivier in kunstmatige coma, maar al snel bleek dat het enkel de machines waren die hem in leven hielden. “Op een bepaald moment, twee dagen na de operatie, kwam één van de dokters op ons af om uit te leggen dat zijn situatie hopeloos was. Ik moet nog iets vragen, zei hij. Meteen wist ik welke vraag er zou komen. ‘Je moet niks vragen, pak alles wat anderen kan redden’, reageerde ik. Ze hebben zijn longen, zijn lever, zijn nieren en hart gebruikt voor orgaantransplantatie”, zegt Frank met snikkende stem. “Ik wou het eerst niet, dat geef ik eerlijk toe”, pikt Claudine in. “Ik had geen probleem dat iemand anders zijn organen zou hebben, maar ik wou niet dat ze hem weer zouden afnemen. Maar ik heb het gedaan voor Olivier en mijn man. En nu heb ik daar een goed gevoel bij.”

“Hij heeft geleefd tot het laatste moment en was gelukkig, dat geeft ons ergens troost”

“Olivier zei altijd: als ik dood ben, mogen ze alles hebben”, herinnert zijn papa zich. “Dat ben ik nooit vergeten. Eigenlijk zou iedereen zich bereid moeten tonen voor orgaandonatie. Het redt mensenlevens. Omgekeerd zouden we ook dankbaar zijn als onze zoon kon gered worden daardoor. Het geeft ons ook voldoening in ons rouwproces.”

Wie de organen van Olivier kreeg, weten zijn ouders niet. En dat hoeft ook niet. Zij focussen zich nu vooral op de goede herinneringen aan hun zoon. En die zijn er gelukkig meer dan genoeg. “Zoals ik zei: we noemden hem ons wonderkind. Elke dag belde hij naar zijn mama. Ook de avond voor zijn fatale val nog. En hoewel we niet naast elkaars deur woonden, kwam hij regelmatig langs. “Pak mij eens vast”, zei hij dan. Olivier was altijd goedgezind, altijd goedlachs. Enorm geliefd ook. Zijn vriendengroep was heel groot. Dat merken we ook aan de talloze reacties die we ontvingen na zijn dood. Hij heeft geleefd tot het laatste moment en was gelukkig, dat geeft ons ergens troost”, zegt Frank.

Prachtig persoon

Tijdens het gesprek wijzen Frank en Claudine naar een pakje sigaretten, een aansteker en een paar schoenen. “Van Olivier, die had hij bij zich toen hij werd gevonden. Het klinkt misschien vreemd, maar voor ons blijven die hier altijd liggen. Het zijn de laatste tastbare herinneringen aan onze zoon”, aldus Claudine. “Wat was hij toch een prachtig persoon. Voetbal was zijn grote passie. Als hij een bal zag, was hij gelukkig. Hij schopte het zelf tot de beloften van AA Gent, maar zakte daarna af naar lagere reeksen. Tot een zware enkelbreuk hem volledig deed stoppen.”

“Maar hij was wel nog altijd een rasechte supporter van Gent. Een echte Buffalo”, maakt Frank ons duidelijk. “Binnenkort zou hij met één van zijn beste vriend naar West Ham gaan, voor de match in de Conference League. Het zal er jammer genoeg niet meer van komen … We hebben zoveel mooie herinneringen aan onze zoon. Al blijft het onwezenlijk dat we ons wonderkind voor altijd kwijt zijn.” (MM)