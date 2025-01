Nu zaterdag uitvaart van verongelukte visser Glenn Vandewalle

Zaterdag vindt in de Sint-Antonius-Abtkerk van Heist de uitvaart plaats van Glenn Vandewalle (50), de visser die afgelopen weekend om het leven kwam bij een ongeval aan boord.

Glenn was stuurman op de Z.45 JERKI, maar in de nacht van zaterdag op zondag liep het zwaar mis voor de kust van het Britse Eastbourne. Glenn sloeg om een nog onbekende reden overboord waarna de bemanning alarm sloeg. De Britse kustreddingsdienst rukte meteen uit, maar door de woelige zee en de harde wind was de reddingsactie geen gemakkelijke klus. Uiteindelijk kon Glenn, een ervaren visser, uit het water worden gehaald. Maar alle hulp kwam te laat. De man was al overleden. Een goede vriend getuigde hoe ze samen in 1998 al een scheepsramp overleefden, maar dat Glenn, “een ruwe bolster met een blanke pit”, dit keer minder geluk had.

De uitvaart van Glenn zal plaatsvinden op zaterdag 11 januari om 11.30 uur in de kerk van Sint-Antonius-Abt in de Sint-Jozefsstraat in Heist. (HH)