Noël Matthys, oudste man van Deerlijk, is overleden

Noël Matthys is op 6 januari overleden. Hij was met zijn 101 jaar de oudste man van Deerlijk en één van de drie eeuwelingen in het plaatselijke woonzorgcentrum.

Noël werd geboren op 25 december 1921. Hij was vele jaren vlasbewerker en later boekhouder in een textielbedrijf in de Waregemstraat. Hij huwde in 1947 met Georgette Vandesompele, die in 2015 overleed. Het gezin kreeg vijf kinderen (Mia, Vera, Rita, Paul en Isabel), tien kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen.

Hij woonde op de Molenhoek en was er actief in onder meer het feestcomité en in het comité dat op die wijk een kerk, die inmiddels gesloopt werd, bouwde.

Eens met pensioen ontpopte hij zich tot bouwvakker. Hij hielp mee aan de bouw van de woningen van zijn kinderen en bouwde ook zijn eigen woning in de Windmolenstraat. Het koppel bleef daar wonen tot in 2010. Daarna verhuisden zij naar het woonzorgcentrum.

Samen met wijlen Michel Vandekerckhove herschilderde hij de binnenkant van de Kapel ter Ruste.

Er wordt in intieme kring afscheid genomen. (MVD)