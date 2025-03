Noël Lepercq (91) uit Wervik, stichter van de vzw Sint Jozef Vriendenkring, overleden

In woonzorgcentrum Het Pardoen in Wervik is Noël Lepercq (91) overleden. Hij was de stichter van de vzw Sint Jozef Vriendenkring en auteur-uitgever van het driemaandelijks ledenblad. Noël woonde in de Magdalenastraat in Wervik.

Noël was onder meer wegenwerker, verkoper van stofzuigers en grensarbeider in de papierfabriek van Bousbecque. In 1963 verhuisde de familie naar Kortrijk, omdat Noël daar ging werken als postbediende tot aan zijn pensioen.

Hij was weduwnaar van Marie-Louise Vandenbussche en vader van acht kinderen, van wie er drie zijn overleden. Ook adoptiezoon Jan is gestorven. Er zijn 18 kleinkinderen.

Dochter vermoord

In augustus 1979 werd dochter Christi Lepercq – een verpleegkundige – vermoord door haar buurman. Hij stak erna het ouderlijke huis in de Wallestraat in brand. In februari 2010 stapte dader Peter Carlier uit het leven in zijn cel in de gevangenis van Hasselt. Hij is dan 61 jaar en de langst zittende gedetineerde van het land.