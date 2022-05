Niko Vandenbroucke uit Izegem overlijdt aan zijn verwondingen na ongeval met vluchtmisdrijf op de R8 in Kortrijk

De 45-jarige motorrijder uit Izegem, die vorige week betrokken geraakte bij een zwaar ongeval langs de Kortrijkse R8 op de grens van Kuurne en Heule, is zondag aan zijn verwondingen overleden.

Vorige week dinsdagavond gebeurde er omstreeks 20.30 uur een zwaar ongeval langs de R8. Daarbij waren twee motards betrokken. Door de ondergaande zon was het zicht niet optimaal en kwam een eerste motorrijder, een 26-jarige man uit Kuurne, ten val.

Een tweede motorrijder, een 45-jarige man uit Izegem, reed vermoedelijk in op het voertuig van de eerste. De man kwam tegen de vangrail terecht. De Izegemnaar moest door de hulpdiensten ter plaatse gereanimeerd worden. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk.

Vluchtmisdrijf

Zondag is hij aan zijn verwondingen overleden. De andere motorrijder geraakte bij het ongeval zwaar gewond, maar verliet na het ongeval de plek. Hij werd woensdagochtend thuis teruggevonden door de politie.

Slachtoffer Niko Vandenbroucke uit Izegem was ongehuwd. Hij was vooral gekend binnen het horecawezen. Zo werkte hij in verschillende zaken in de regio.