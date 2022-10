Nieuwpoort treurt om ‘Bertje’ Bervoets (73)

Op 73-jarige leeftijd is op 18 oktober Robert Bervoets overleden. ‘Bertje’ was een bekend figuur in Nieuwpoort, waar hij vaak lachend door de straten reed met zijn driewielerfiets.

Hij werkte jaren aan de stad en begon zijn loopbaan in de vestiaire van het openluchtzwembad, waar hij iedereen bij naam kende, en eindigde die bij de sportdienst. Hij was ook jarenlang voorzitter van de adviesraad voor mensen met een beperking. Mede dankzij zijn ervaring en visie kreeg het gehandicaptenbeleid vorm in Nieuwpoort. Hij was een graag geziene volksfiguur en zoals zijn vader ook een getalenteerde kunstschilder.

Gezin van elf kinderen

Robert Bervoets werd geboren in Ukkel op 11 april 1949. Hij was de zoon van wijlen politiecommissaris Joseph Bervoets en Luciana Vanden Bulcke en was gehuwd met Agnes Delanghe. Het was de tweede zoon in een gezin van elf kinderen. Vader Joseph begon zijn carrière in het leger en via de Rijkswacht kwam hij in Nieuwpoort terecht waar hij tot politiecommissaris benoemd werd.

Ernstige spierziekte

Bertje leed reeds van kort na zijn geboorte aan een ernstige vorm van spasticiteit, waardoor een groot deel van de spieren voortdurend verkrampt was. De zware fysieke beperking heeft hem nooit tegengehouden om met volle teugen van het leven te genieten en hield hem ook niet tegen om te beginnen schilderen. Op latere leeftijd volgde hij lessen aan de Westhoekacademie en hij leerde ondanks zijn beperking de schildertechnieken onder de knie te krijgen. De zee en de kust waren zijn voornaamste inspiratiebron. In 2011 organiseerde hij in de Chagall in Nieuwpoort een indrukwekkende tentoonstelling met 25 marines van zijn hand en werd hij een gevestigde waarde in de niet-professionele kunstwereld. (PG)

De uitvaartdienst vond op dinsdag 25 oktober plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort.