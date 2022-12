Nieuwpoort krijgt herdenkingsplek voor sterrenkindjes: “Steun bieden bij onmetelijk verdriet”

Op de stedelijke hoofdbegraafplaats langs de Brugse Steenweg zal Nieuwpoort een herdenkingsplek inrichten voor sterrenkindjes. De aanleg van de site start vermoedelijk in het voorjaar van 2023.

Met de nieuwe herdenkingsplek krijgen de nabestaanden een waardige plaats waar ze heen kunnen gaan om hun kindje te herdenken.

Op de herdenkingssite ter hoogte van de huidige kinderbegraafplaats komt een witstalen boomeiland van 5 meter lang en 3 meter breed met een herdenkingsboom (Treurkers) en zitbank. Voor de bodembedekking wordt gekozen voor witte maagdenpalm. Deze bodembedekker blijft groen tijdens de winter en krijgt witte bloemetjes die bloeien van maart tot juli. In deze beplanting zullen ouders sterretjes met naamplaat ter nagedachtenis van hun overleden kind kunnen plaatsen.

Koesterweek

De aankondiging van het project door de Stad komt niet geheel toevallig tijdens de Koesterweek, een actie van het Berrefonds die ook Nieuwpoort ondersteunt, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke: “Het verlies van een kind is hartverscheurend, voor de naaste familie en iedereen daarrond. Als stad tonen we die mensen dat ze er niet alleen voor staan. We delen hun pijn en steunen hen in het onmetelijk verdriet. Met initiatieven als onze deelname aan de Koesterweek en de komst van de herdenkingssite voor sterrenkindjes willen wij soelaas brengen en tonen dat wij zorg dragen voor elkaar, in goede én moeilijke tijden.”

20.000 euro

De kostprijs van de inrichting van de herdenkingsplek wordt geraamd op 20.000 euro. De aanbesteding van de opdracht gaat van start midden januari 2023. De start van de werken wordt voorzien in april of mei 2023. Na deze werken is de Stad ook van plan om een herdenkingsplek aan te leggen op de twee andere stedelijke kerkhoven.