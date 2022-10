Nieuwmunster neemt afscheid van jonge mama Sabine: “Ik zie veel van haar in onze dochter Romy (8), daar trek ik mij aan op”

Zaterdagvoormiddag werd in een bomvolle Sint-Bartholomeuskerk in Nieuwmunster afscheid genomen van Sabine Tant, de jonge kapster en mama die vorige vrijdag haar moedige strijd tegen kanker verloor. Haar man Kristof blijft alleen achter met hun achtjarige dochter Romy. “Ik zie in haar veel dezelfde trekjes. Daar vind ik troost in.”

Sabine Tant baatte in Nieuwmunster een succesvolle kapperszaak uit. Haar geliefde job was, naast man en dochter, iets waar ze zich na die bikkelharde diagnose nog een tijdlang aan vastklampte.

“Sabine lééfde voor haar werk”, zegt haar man Kristof Blomme. De Zuienkerkse leefde nog veel meer voor haar gezin. Ik wil onze dochter zien opgroeien, liet de jonge vrouw zich, strijdlustig als ze was, vlak voor de zomer nog ontvallen. Het gezin kreeg jammer genoeg niet meer zoveel tijd samen.

Plots snel gegaan

“Het is plots snel gegaan: eind augustus vierden we nog samen haar 48e verjaardag in Spanje. Probeer er maar zo veel mogelijk van te genieten, zeiden ze in het ziekenhuis. Ze gingen er toen al vanuit dat het onze laatste reis samen zou zijn”, aldus Kristof.

Eind vorig jaar was er nochtans even weer hoop: na een nieuwe chemokuur viel er geen tumoractiviteit meer te bespeuren op de scans. Het geluk was echter van korte duur. “Toen ze in januari op controle ging, vonden ze nieuwe uitzaaiingen in haar lever en de daaropvolgende chemosessie viel Sabine nog een pak zwaarder. De kuur scheen nu ook totaal niet meer aan te slaan”, vertelt Kristof.

De kerk liep helemaal vol voor Sabine. © Davy Coghe

Ten einde raad zette het koppel in juni nog een crowdfunding op voor een alternatieve behandeling in Duitsland, maar ook dat mocht uiteindelijk niet meer baten. Sabine overleed vorige week vrijdag thuis, in intieme kring. “Ze heeft nog zo lang mogelijk gevochten om bij ons te kunnen blijven, maar op het laatst was ze helemaal moegestreden. De euthanasiepapieren lagen al klaar”, aldus Kristof.

Dag en nacht bij haar

Hij troost zich met de gedachte dat hij in die laatste moeilijke dagen geen moment van haar zijde is geweken. “Ik ben dag en nacht bij haar gebleven. Toen ze haar einde voelde naderen, heb ik onze dochter bij ons geroepen en hebben we samen afscheid genomen. Romy heeft haar mama nog een dikke knuffel gegeven, een paar minuten later is ze vredig gestorven. Keihard om je eigen dochter op die leeftijd met zo’n groot verdriet geconfronteerd te moeten zien worden.”

“Toen haar mama ongeneeslijk ziek bleek, heb ik heel lang nagedacht hoe ik het haar moest zeggen: hoe breng je zoiets over bij een meisje van acht dat haar mama op handen draagt? Gelukkig werd Romy op school heel goed opgevangen.”

De kerk zat helemaal vol. Veel mensen volgden buiten mee. © Davy Coghe

Bij Kristof sijpelt nu stilaan het besef door dat hij er met zijn dochter helemaal alleen voor staat. “Sabine en ik maakten weleens grapjes over onze oude dag. Wacht maar, ik prik de banden van je karretje plat, plaagden we elkaar dan. We zagen ons al samen oud worden in het rusthuis.”

Liefde van mijn leven

Een goeie twintig jaar zijn ze samen geweest, waarvan zeven jaar getrouwd. “Sabine en ik leerden elkaar kennen tijdens een nachtje stappen in Brugge. Ze werd de liefde van mijn leven: na tweeëntwintig jaar was ik nog altijd even verliefd op haar”, aldus Kristof.

Hij wil zich Sabine voor altijd blijven herinneren als de lieve, goedlachse mama die ze was. “Sabine was een schat van een vrouw. De beste mama die ik mij kon inbeelden. Daarnaast was ze ook een echte leutemaakster. Ik noemde haar weleens Bridget Jones: Sabine was óók soms zo grappig door haar eigen klunzigheid”, glimlacht Kristof bij de herinnering.

“Keihard om de liefde van je leven op zo’n manier te moeten laten gaan, maar ik sla mij er samen met onze dochter wel doorheen. Ik zie veel dezelfde trekjes in haar en dat troost me.”

(WK)