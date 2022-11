Nieuwe koesterplek in Waardamme krijgt openingsmoment op zondag 11 december

Op zondag 11 december, Wereldlichtjesdag, opent de gemeente Oostkamp in de Waarde in Waardamme een koesterplek. Deze meer natuurlijke plek ter herinnering of afscheid van sterrenkindjes is er gekomen na gesprekken met ouders van sterrenkindjes. Iedereen is welkom om tijdens de opening een gepersonaliseerde steen mee te brengen en bij de koesterplek te leggen.

Eind jaar vorig jaar ging de gemeente in gesprek met ouders en grootouders van sterrenkindjes, om te zien op welke manier de gemeente het best een herdenkingsplek voor hen kon voorzien. Daar kwamen twee behoeften uit die beide door de gemeente uitgewerkt werden. Het hart op de begraafplaats De Warande komt tegemoet aan de behoefte om op de begraafplaats zelf een warme afscheids- en herdenkingsplek te hebben. En voor de ouders die behoefte hebben aan een meer natuurlijke plek ter herinnering of afscheid komt er vanaf 11 december een koesterplek in de Waarde in Waardamme. Deze plek is bedoeld voor alle ouders die een kindje verloren hebben, ongeacht de leeftijd.

Openingsmoment

Op de koesterplek is het mogelijk om een al dan niet gepersonaliseerde steen of kei ter herinnering aan een kindje neer te leggen op een daarvoor voorziene plek. Elke Oostkampse ouder, grootouder of familielid is welkom op het openingsmoment op zondag 11 december om 11 uur in de Waarde.