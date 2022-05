Nieuw platform laatsteloodjes.be leert je vertrouwder en vaardiger omgaan met afscheid

http://laatsteloodjes.be is een nieuw platform van de huizenvandeMens in West-Vlaanderen dat de verschillende facetten van de dienstverlening rond het levenseinde en afscheid bundelt op een overzichtelijke manier. Je vindt er inspiratie, aanknopingspunten, doorverwijzingen en tips. Alles wat je nodig hebt om (zo) voorbereid (mogelijk) afscheid te nemen.

Niemand ontkomt aan afscheid nemen. Afscheid van een ander, afscheid van je eigen leven. Toch gaan mensen hier vaak onbeholpen en onzeker mee om. De vertrouwdheid met afscheid nemen en sterven is verloren gegaan.

Inspiratie en tips

Om mensen vertrouwder en vaardiger met afscheid te leren omgaan ontwikkelde het huisvandeMens het platform ‘Laatste loodjes’. Hier wordt op elke mogelijke situatie ingegaan: je eigen wensen bij het levenseinde regelen, een acute stervenswens, een rouwproces… Het platform speelt in op behoeften of beleving en biedt handvatten, inspiratie en tips zowel voor particulieren als voor professionals. Je vindt er alles wat je nodig hebt om (zo) voorbereid (mogelijk) afscheid te nemen. Een miniblog serveert regelmatig hapklare nieuwtjes.

Hulp bij zoektocht

Anne-Flor Vanmeenen, consulent huisvandeMens en initiator van het project: “De situatie waarin mensen verkeren kan divers zijn. Misschien helpt het om te praten. Misschien wil men gewoon informatie. Misschien zoekt iemand net dat perfecte boek om in gesprek te gaan met de kinderen. Misschien brengt het neerschrijven van zijn of haar levensverhaal een stuk rust en vrede voor iemand. Elk situatie, elke persoon is anders. Onze dienstverlening is dan ook maatwerk. Vandaag zoeken mensen volop nieuwe manieren van zingeven en ‘omgaan met’. In deze zoektocht willen we een ankerpunt bieden. Zodat het einde van het leven evenveel zorg krijgt als het begin. Zodat die laatste loodjes eindelijk wat minder zwaar wegen.”