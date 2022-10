Nieuw kerkhof in Houthem ingehuldigd

Groen, een vijver en een biotoop waar ook insecten hun gading kunnen vinden. De begraafplaats van Komen werd ingehuldigd en wordt meteen ook een nieuwe plaats van bezinning. Als eerste in Wallonië beschikt de laatste rustplaats over een uitstrooivijver.

Voorbij zijn de dagen dat het kerkhof een plaats was waar enkel rouw tot uiting kon komen. Begraafplaatsen evolueerden de afgelopen jaren tot gemeentelijke plekken waar rust, bezinning en herinnering de leidraad vormden. Onder impuls van gemeenteraadslid Chantal Bertouille groeide het kerkhof van Houthem uit tot een regelrecht voorbeeld voor de rest van Wallonië.

Biotoop

“Het was van in het begin duidelijk dat dit een begraafbiotoop moest worden, een plek in het hart van de gemeente waar zowel het leven als de dood een samenvloeiing konden vinden”, klonk het tijdens haar verklaring. “Dankzij dit kerkhof bieden we de mensen de vrije keuze aan, de vrije keuze over hoe ze begraven willen worden. Van de traditionele begrafenissen tot een symbiose met de natuur? In Houthem behoort het vanaf heden tot de mogelijkheden.”

Ecologisch

Van een gloednieuwe muur waar urnes hun laatste rustplaats vinden tot biologische alternatieven, de kleine begraafplaats wist het allemaal te combineren met een puur ecologisch karakter. “Groen moet de norm worden en we willen komaf maken met het grauw en grijs van beton en staan”, ging het gemeenteraadslid verder. “Een plantengroei die samensmelt met de graftombes of een plaats waar insecten nieuw leven kunnen scheppen? Houthem biedt het allemaal. Wie zich laat cremeren kan kiezen voor een klassieke herdenking in een muur of kan ook opteren voor een biologische oplossing, waarbij een bio-afbreekbare urne in de grond wordt gestoken. Waar Houthem dan echt mee uitblinkt is het feit dat we als eerste en enige in het gewest beschikken over een uitstrooivijver.”

Nagedachtenis vieren

“Het was een stuk grond waar structureel gezien weinig mogelijkheden mee waren, totdat de vijver naar voren wordt geschoven. Onder begeleiding van één van onze medewerkers kunnen de assen van wie het wenst worden uitgestrooid in onze vijver. Meer en meer kregen we te horen dat mensen richting het kerkhof wilden trekken om er tot rust te komen en niet alleen om te rouwen. Voor ons was het dan ook een evidente stamp om de vijver aan te leggen en er meteen ook zaken zoals bankjes te gaan voorzien. De manier waarop we onze begraafplaatsen onder handen nemen is uniek en inspireert ook andere gemeenten om hun denkwijze te gaan herzien. We mogen niet langer stilstaan bij het verlies van onze dierbaren maar moeten vooral hun nagedachtenis durven vieren.”