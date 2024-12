Niet alleen onthaalmoeder, maar ook haar man wordt vervolgd voor dood van baby Omélie, zaak op 22 januari voor raadkamer: “We beleven alles opnieuw”

Het onderzoek naar de dood van baby Omélie is afgerond. Op 22 januari komt de zaak voor de raadkamer en daar zal het parket van West-Vlaanderen vragen om de zaak door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Niet alleen de onthaalmoeder, maar ook haar man wordt vervolgd. Hij had het bedje immers in elkaar gezet. Voor mama Alexandra (25) en papa James (31) komt alles terug naar boven. “Niemand hoeft gestraft te worden, maar dit mag niet meer gebeuren”, is Alexandra duidelijk.

Omélie was acht maanden oud toen mama Alexandra Bouckhuyt en papa James Vandenberghe hem en zijn toen tweejarig zusje afzetten aan de crèche in Eernegem, bij Ichtegem. Steevast was dat het begin van de werkdag van beide ouders. Kindjes veilig afzetten en er dan invliegen. Die 30ste augustus 2022 was dat niet anders. Rond de middag lagen Omélie en zijn zus volgens de verklaringen nog steeds te slapen. Omélie was volgens zijn ouders een langslaper.

“Tot ver na 15 uur”, klonk het toen. De onthaalmoeder ging omstreeks 15 uur 30 de kamer binnen waar Omélie lag te slapen. Het kleine jongetje bleek niet meer te ademen en zat met zijn hoofdje verstikt tussen het onderste gedeelte van het bedje en het bedje zelf. De kleine jongen werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat.

Zelf in elkaar gezet

Het bedje waarin Omélie lag te slapen, had de man van de onthaalmoeder in elkaar gezet. Hij wordt nu samen met de onthaalmoeder vervolgd. Op 22 januari komt de zaak voor de raadkamer. Daar zal een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd worden. Voor mama Alexandra voelt het allemaal heel dubbel aan. Enerzijds is ze blij dat het onderzoek helemaal afgerond is, maar anderzijds had ze andere verwachtingen. “Ik begrijp niet dat enkel de onthaalmoeder en haar man vervolgd worden”, zegt ze. “Ok, hij had het bedje waar Omélie in sliep in elkaar gezet, maar Ferm (de overkoepelende organisatie van alle gezinsondersteunende organisaties, red.) zou volgens mij even veel verantwoordelijk gesteld mogen worden.”

Alexandra doelt op het feit dat er door Ferm elk jaar controles uitgevoerd worden, ook op de bedjes. “Waarom hebben zij dan niet gezien dat het bedje niet goed in elkaar zat?”, vraagt Alexandra zich af. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestopt dat er iemand verantwoordelijk moest worden gesteld, maar dan niet alleen de onthaalmoeder en haar man. Ik ben nooit boos geweest op iemand, het was nu eenmaal een dom ongeluk. Maar het had vermeden kunnen worden. Op vandaag heb ik nog steeds contact met de onthaalmoeder. Als er iets in de krant komt over het ongeval, verwittig ik haar, zodat ze het niet zomaar zou moeten lezen. Die vrouw heeft ook verdriet, dat zie ik aan haar.”

Alexandra zegt dat niemand in deze zaak gestraft moet worden. “Ik denk dat er al voldoende mensen gestraft zijn. In de eerste plaats Omélie zelf die nooit een kans op opgroeien heeft gekregen, maar anderzijds ook wij als ouders, zijn zusje en ook de onthaalmoeder en haar man. Wat we wel willen is dat dergelijke ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden. Dan is de dood van Omélie niet voor niets geweest”, aldus Omélie’s mama.

Moeilijke periode

Omélie had op 31 januari 2 jaar moeten worden en dat maakt het naar het einde van het jaar toe allemaal nog moeilijker. “Zijn verjaardag, die zaak die nu voorkomt… we beleven alles opnieuw. Momenteel zitten we ook in een IVF-traject die niet gemakkelijk loopt. Ondanks het feit dat dit al de derde Kerstmis wordt zonder onze jongen, went het niet. Die feestdagen zullen nooit meer hetzelfde zijn”, besluit Alexandra.