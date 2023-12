Nicole De Wolf (77) van de Brugse Paardentram overleden

Op 77 jarige leeftijd is zondag in het AZ Sint-Jan in Brugge Nicole De Wolf overleden.

Nicole is op 6 december 1946 geboren in Anderlecht. Ze runde samen met haar man Firmin het koetsenbedrijf Stael. Nicole had een souvenirwinkel op het Walplein in Brugge. Intussen stond ze in voor de opvoeding van hun vier kinderen.

Brugse Paardentram

In 1974 zijn ze gestart met de Brugse Paardentram en voerden groepen rond door de stad. Bruggelingen kozen voor de paardentram voor een kroegentocht met hun vereniging of als uitstap met de collega’s. Nu kiezen vooral groepen met toeristen voor de paardentram, maar ook nog voor een teambuilding. Intussen is Emilie, de derde generatie van de familie al klaar voor alle reservaties. Nicole is dat blijven doen tot in de coronaperiode.

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 22 december om 11.30 uur in de aula van het crematorium de Blauwe Toren in Brugge. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.