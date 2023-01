Nederlandse dichter schrijft gedicht voor overleden Daan (14) uit Waregem

De Nederlandse dichter Didalmi wijdt zijn dagelijkse gedicht toe aan Daan (14) uit Waregem, die maandag 9 januari uit het leven stapte, wellicht door aanhoudend pestgedrag. Het gedicht wordt volop gedeeld op sociale media als herinnering aan Daan en om te tonen dat pesten zware gevolgen kan hebben.

Een Nederlandse dichter onder de schuilnaam Didalmi schrijft al enkele jaren iedere dag een gedicht over de actualiteit, die hij op het einde van het jaar bundelt in een boek. Daarvan deelt hij soms ook een gedicht op sociale media. Op 17 januari schreef hij een gedicht over het overlijden van Daan. “Volgens de advocaat van de ouders deed de school er wel alles aan om een veilige omgeving voor hem te creëren. Het was helaas niet genoeg. Kom op tegen pesters! Voor Daan. En voor het volgende kind”, schrijft Didalmi bij zijn gedicht.