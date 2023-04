Nederlandse dichter Didalmi schrijft gedicht na drama in Zwevegem

Een 24-jarige monitor van natuursportorganisatie Oenanthe is woensdagavond om het leven gekomen na een val van een deathride op de Transfo in Zwevegem. Dichter ‘Didalmi’, die zich elke dag laat inspireren door de actualiteit, deelde een stukje poëzie over het tragische voorval op zijn sociale media.

Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niets bekend, het parket is bezig met het onderzoek. Dat weerhield de schrijver er niet van om zijn steun al te betuigen via een kort gedicht.



Didalmi schrijft al enkele jaren iedere dag een gedicht over de actualiteit, die hij op het einde van het jaar bundelt in een boek. Hij deelt zich teksten af en toe op sociale media. Op 17 januari schreef hij ook een gedicht over het overlijden van Daan.