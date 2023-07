Na verlies mama krijgen tweelingzussen Ashley en Megan (22) weinig tijd om te rouwen: “Niet genoeg geld voor begrafenis”

Tweelingzussen Ashley en Megan (22) beleefden afgelopen week een emotionele rollercoaster. Hun mama Pascale (48) overleed thuis onverwachts door een hersenbloeding. Veel tijd om de rouwen hebben de meisjes niet, want ze worden geconfronteerd met een financiële kater. Hun beste vriendin Wynona zette daarom een inzamelingsactie op poten. “Er is momenteel niet genoeg geld voor de begrafenis”, zegt Ashley.

Het leven van Pascale Vandierendonck (48) stopte afgelopen dinsdag veel te vroeg. De jonge vrouw werd thuis getroffen door een hersenbloeding en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Dochter Ashley woonde nog thuis en deed de gruwelijke ontdekking. “Ik was bij mijn vriend Sam en ging voor mijn tandartsafspraak nog even naar huis”, zegt Ashley. “Toen ik thuiskwam, zag ik mama niet meteen. Ik wist nochtans dat ze een vrije dag had.”

“In paniek 112 gebeld”

Enkele seconden later vond Ashley haar mama op de grond in de living. “Ik heb in paniek de 112 gebeld. De hulpdiensten stonden er ongelofelijk snel en hebben zich thuis een uur over mama ontfermd.” Daarna werd de vrouw meegenomen naar het AZ Sint-Jan. Het was voor de zussen toen nog niet duidelijk wat er met hun mama aan de hand was. “We hoorden heel veel verschillende scenario’s. Van een epilepsieaanval tot intoxicatie.”

Met een bang hartje snelden de zussen naar het ziekenhuis, niet wetende dat ze niet veel later het verschrikkelijke nieuws zouden horen. “Mijn zus, haar vriend Ryan, mijn vriend Sam en ik waren allemaal samen in het ziekenhuis. Na een uur kregen we te horen dat mama niet gered kon worden.” Pascale werd getroffen door een ernstige hersenbloeding en had geen schijn van kans. “Mama lag op intensieve zorgen, want we hadden haar ook opgegeven als orgaandonor.”

“Enkel Megan en ik”

Veel tijd om te rouwen hebben de tweelingzussen niet. Plots moeten de twee jonge dames opdraaien voor heel wat kosten, maar geld om alles te betalen is er momenteel niet. “Woensdag krijgen we de offerte van de begrafenisondernemer, maar we weten dat een begrafenis niet goedkoop is. We hebben er op dit moment gewoon het geld niet voor. Veel financiële steun van de familie krijgen we ook niet, omdat het voor hen niet haalbaar is. Het is eigenlijk enkel Megan en ik.”

“Megan woont samen in een huurhuis met haar beste vriendin”, zegt Ashley. “Ik woonde met mama in een huurhuis in Brugge centrum, maar nu woon ik tijdelijk bij Megan. Het is voor mij te moeilijk om alleen naar het huis waar mama stierf terug te keren.”Hoe het nu verder moet, is een groot vraagteken voor de tweelingzussen. “Ik ben nog student”, zegt Ashley. “Normaal begin ik in september aan mijn laatste jaar.”

De afgelopen week stond dan ook volledig in het teken van de begrafenis, papierwerk en financiële problemen. “Het is ontzettend druk nu. We moeten heel veel regelen en ik ben ook van veel niet op de hoogte. We zitten binnenkort samen met de huisbaas van mama, bekijken met de begrafenisondernemer de mogelijkheden voor een afbetalingsplan. We hebben wel schrik dat het besef er pas zal komen na de begrafenis, want nu zijn we nog ver van de realiteit.”

Crowdfunding opgestart

De beste vriendin van de tweelingzussen, Wynona Cornille (25), besloot in de bres te springen voor haar vriendinnen. “Ik heb een crowdfunding opgestart, omdat ik op de hoogte was van de moeilijke financiële situatie”, vertelt Wynona. “Ashley studeert nog en het zou zonde zijn mocht ze hierdoor haar studies moeten stopzetten. Ik weet dat zowel Ashley als Megan nooit zelf om geld zouden vragen, daarom doe ik het voor hen. Zo kunnen ze de begrafenis betalen en hebben ze toch ietwat een start om op hun eigen benen te staan.”

Ondertussen is al meer dan 8.000 euro opgehaald voor de zussen. “Zelf zouden we nooit een inzamelingsactie opgestart hebben”, vertelt Ashley. “Mama heeft ons altijd geleerd op onze eigen benen te staan en zelf alles op te lossen. We zijn iedereen, maar in het bijzonder Wynona, dan ook enorm dankbaar. Ik zou niet weten wat we zonder haar zouden moeten doen.” (Celina Cazzetta)