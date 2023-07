Na papa William moeten Laura en Louis uit Kuurne nu ook mama Hilde veel te vroeg afgeven: “We hebben elkaar, maar we hadden hen nog nodig”

Op amper 53-jarige leeftijd is Hilde Devlaminck, zaakvoerster van de bekende horecazaak ’t Laurierblad in Kuurne, overleden. Een tweede klap op korte tijd voor haar kinderen Laura (28) en Louis (25), die in 2019 hun papa William al even onverwacht moesten afgeven. “We weten wat het is om zo’n verlies te moeten verwerken. Dat maakt het extra zwaar.”

Hilde Devlaminck en William Deylgat baatten van 2005 tot 2017 samen taverne De Leiemeers in Kuurne uit. “Nadat ze hun relatie beëindigden, zijn ze elk ook professioneel hun eigen weg gegaan”, vertelt dochter Laura (28). “Maar de verstandhouding tussen hen is altijd goed gebleven. Het wederzijds respect was groot.”

Hartfalen

Tot William eind 2019 onverwacht getroffen werd door hartfalen. Hij kon aanvankelijk nog gereanimeerd worden, maar de hersenschade bleek te groot. Tien dagen later overleed hij in het ziekenhuis. “Hoewel onze ouders toen al twee jaar uit elkaar waren, heeft zijn overlijden mama veel verdriet bezorgd”, aldus Laura. “Niet alleen omdat ze zag hoe moeilijk wij het ermee hadden, maar ook omdat het haar raakte dat de vader van haar kinderen er niet meer was. Ze zijn uiteindelijk 25 jaar lang samen geweest.”

In haar slaap overleden

Afgelopen woensdag werd de familie plots getroffen door een tweede verlies. “Mama is overleden in haar slaap”, knikt Laura. “Mijn broer, die nog thuis woont, heeft nog geprobeerd om mama te reanimeren. Maar het mocht niet meer baten.”

“Het is vooral zwaar omdat we weten hoe moeilijk het is om iemand te moeten afgeven, zonder de kans te hebben om afscheid te nemen. Het overlijden van papa te boven komen, was al heel zwaar. En nu moeten we opnieuw door zo’n periode.”

Joviale en lieve vrouw

Als zaakvoerster van een horecazaak was Hilde ook in Kuurne gekend. “Mijn mama stond altijd in de zaal en was dus het gezicht van de zaak”, aldus Laura. “Bij de klanten stond ze te boek als een joviale, lieve vrouw. Een bijzonder harde werker, die zichzelf wegcijferde voor haar job.”

Voor Laura en Louis was Hilde vooral een warme en zorgzame mama. “Ze zag ons supergraag, dat hebben we altijd gevoeld”, vertelt Laura. “We waren het ook gewoon dat ze erg hard werkte. Zelf vond ze het soms wat moeilijk om een evenwicht te vinden tussen het vele werken en tijd maken voor ons. Onlangs zei ze nog dat het wat veel begon te worden. Ze was van plan om het rustiger aan te doen en was op zoek naar een overnemer. Blijkbaar heeft ze dat correct aangevoeld, dat het allemaal te veel aan het worden was…”

Reizen

De mooiste herinneringen die Laura en Louis hebben, zijn de reizen die ze met hun mama maakten. “Ik ben alleen met mama naar Cyprus en Kreta gegaan, en met Louis trok ze nog naar Thailand. Op dat moment beseften we dat niet, maar het zijn waardevolle herinneringen die we altijd zullen koesteren. Louis en ik hebben elkaar nog, dat is waar. En we vinden ook echt veel steun bij elkaar. Maar je ouders op zo’n jonge leeftijd moeten afgeven, dat voelt niet goed. We hadden hen nog nodig.”

Zoeken naar overnemer

Wat er nu met ’t Laurierblad moet gebeuren, is nog onduidelijk. “Mijn broer en ik hebben allebei onze eigen job en niet meteen interesse om de zaak over te nemen. Voorlopig is het restaurant gesloten, wellicht gaan we op zoek naar een overnemer.”

Uitvaart op 28 juli

De uitvaartplechtigheid voor Hilde vindt plaats op vrijdag 28 juli, om 10.30 uur in de Sint-Michielskerk. “We krijgen heel veel berichtjes van vrienden, familie en kennissen. We kunnen die uiteraard niet allemaal meteen beantwoorden, maar ze doen wel deugd”, besluit Laura.