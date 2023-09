Na drie weken nog geen duidelijkheid over overlijden restaurantuitbater Karel Mahieu uit Sint-Idesbald

Drie weken nadat de bekende restaurantuitbater Karel Mahieu (44) dood werd aangetroffen in zijn zaak ‘t Lusthof in Sint-Idesbald is zijn dood nog steeds niet opgehelderd. Het gerecht deed een oproep naar tips of camerabeelden van passanten of bewoners. Er kwamen een tiental tips binnen die worden onderzocht. Ook over de doodsoorzaak blijft onduidelijkheid. Daarom werd een college van gerechtsdeskundigen aangesteld.

Wat gebeurde er met de 44-jarige Karel Mahieu van restaurant ‘t Lusthof in Sint-Idesbald? Drie weken nadat zijn broer het levenloze lichaam van Karel op 7 september terugvond in zijn zaak proberen de speurders en de familie nog steeds te achterhalen wat er met de veertiger gebeurde. Zijn overlijden blijft dan ook veel vragen oproepen. Na een onderzoek door een wetsdokter waarbij een autopsie en een toxicologisch onderzoek werd uitgevoerd is er nog steeds geen uitsluitsel. Er werd een college van deskundigen aangesteld die verder onderzoek doet naar de doodsoorzaak.

Het gerecht is nog volop bezig om ook de dood zelf op te helderen. Daarom werd een week na zijn overlijden een oproep gelanceerd aan eventuele getuigen. Wie tussen dinsdag 5 september om 8 en donderdag 7 september om 11 uur iets verdachts zag in de buurt wordt nog steeds gevraagd zich te melden. Er werd ook gevraagd om allerhande beeldmateriaal van bijvoorbeeld privé-camera’s of dashcambeelden te bezorgen. Intussen kwamen een tiental tips binnen. “Over de precieze omstandigheden van het overlijden drie weken geleden in Koksijde is er nog steeds geen uitsluitsel”, meldt het parket. “Op de oproep van twee weken geleden is wel wat reactie gekomen. Die informatie zal verder verwerkt worden door de politie.” (JH)