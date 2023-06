Na Annie van café De Wagenmakerie is nu ook haar man Willy overleden

Zaterdagavond 24 juni is Willy Vandekerkchove (81) in de Sint-Jozefskliniek in Izegem overleden. Samen met zijn echtgenote Annie Blancke, die op 11 november 2021 overleed, was hij het gezicht van café De Wagenmakerie op de Tinnenpot in Emelgem.

Na het overlijden van Annie woonde Willy alleen in zijn woning bij het café – dat ondertussen opgesloten staat – en op een boogscheut van waar een dag na zijn overlijden het BK wielrennen zou passeren. Hij kon er wel rekenen op de hulp van zijn trouwe buren Marijke en Windy.

Willy werd op 12 augustus 1941 in Ingelmunster geboren, werkte in de groentesector, maar was vooral bekend als de echtgenoot van Annie met wie hij het landelijk gelegen café De Wagenmakerie openhield.

Willy en Annie waren volksvrienden. Het echtpaar bleef kinderloos. Na het overlijden van Annie werd nog een afscheidsfeest gegeven in het café, maar het ging toen al niet meer bijster goed met de gezondheid van Willy. Van Willy wordt op zaterdag 1 juli om 13.15 uur afscheid genomen in de aula van Uitvaartcentrum Snoeck in Izegem.