Muzikant Paul Raes (55) verliest strijd tegen kanker

Op 55-jarige leeftijd is in het AZ Sint-Jan muzikant Paul Raes overleden. Hij verloor zijn moedige strijd tegen kanker.

Paul Raes werd geboren op 23 januari 1967 in Brugge. De man was gekend als muzikant, zanger en tangodanser. Hij trok samen met Sam De Troyer met de band Duende Double naar heel wat zaaltjes om er concerten te spelen. Paul was ook gekend in tangomiddens. Hij was een ervaren Argentijnse tangodanser, die zich nog steeds verder wou bijscholen. Hij was gefascineerd door tangomuziek.

Paul had het diploma van handelsingenieur en was actief in het Brusselse in de IT-sector van de bankwereld. Paul woonde lang in de Brusselse regio maar keerde een jaar terug naar onze regio. Hij woonde het laatste jaar in Varsenare.

Zijn uitvaart vindt plaats op zaterdag 3 september om 10 uur in het crematorium van de Blauwe Toren in Brugge.

Aan de familie biedt de redactie van Brugsch Handelsblad haar oprechte deelneming aan. (SR)