Muzikaal afscheid van Tiny Legs Tim

In De Centrale in Gent is zondag afscheid genomen van Tiny Legs Tim (44). De bluesmuzikant uit Westouter, die intussen in Gent woont, overleed vorige week.

Tijdens een mooie ceremonie waarbij leven en werk van Tim De Graeve aan bod kwamen, werden pakkende toespraken van familie en vrienden afgewisseld met de muziek van Tim, live gespeeld door de vele muzikanten waar Tim de voorbije jaren mee heeft samengewerkt.

Met als backdrop het artwork van het Tiny Legs Tim album ‘Elsewhere Bound’. In Missy Sippy Blues & Roots Club werd Tim nog verder geëerd.

De familie dankt iedereen voor de vele steunbetuigingen.

© Martijn Soenen