Muziekwereld rouwt om Alain Allaeys: “Hij was niet de grootste babbelaar, maar hij had bakken talent”

In Ieper liet vorig weekend Alain Allaeys het leven na een hartfalen. Allaeys was de zanger-gitarist van Mad Dog Loose, een rockgroep die in de jaren 90 enkel hitjes op Studio Brussel scoorde. Het overlijden van de muzikant komt hard aan in Ieper, vooral bij de vele vijftigers en zestigers die Alain van dichtbij hebben gevolgd. Alain Allaeys werd 59 jaar oud.

“Een beetje Beatles, een beetje Velvet, een beetje fantastisch.” Zo omschreef Tom Barman ooit Mad Dog Loose, de groep rond Alain Allaeys uit Ieper. Mad Dog Loose werd ook vaker met dEUS vergeleken.

Studio Brussel

De groep was vooral actief halverwege de jaren 90. Naast Alain Allaeys, die zang en gitaar voor zijn rekening nam, bestond de groep uit Armand Bourgoignie (bas), Kurt Van Peteghem (gitaar) en Bernard Piouvier (viool en drums).

In 1996 bracht Mad Dog Loose het album Material Sunset uit, een plaat die zeer lovend werd ontvangen. De singles Take Me Down en Versa haalden heel wat airplay op Studio Brussel en verschenen onder meer op De Afrekening-albums van de radiozender.

Belpop-compilatiealbums

Ook het nummer Shiny Side staat op verschillende Belpop-compilatiealbums. Alain beslist in 1997 om de stekker uit de Mad Dog Loose te trekken. Blijkbaar had hij het moeilijk met de druk bij die bij een rockband hoort.

De muzikant verdwijnt uit beeld en verhuist vanuit Gent terug naar Ieper. De andere leden van Mad Dog Loose blijven wel actief, onder meer als producer, soloartiest of lid van garagerockband The Mudgang.

Nieuwe albums

Jaren later komen drie leden van Mad Dog Loose opnieuw samen. Enkel Kurt Van Petegem ziet dat niet zitten. In 2015 verscheen het album Signs From The Lighthouse dat opnieuw werd uitgebracht onder de naam Mad Dog Loose en in 2018 het album The Big Parade.

Afgelopen weekend stierf Alain aan een hartaanval in zijn appartement in Ieper. Hij was 59 jaar oud. De vijftiger is nooit getrouwd geweest.

Opvallende figuur

“Muziek was mijn eerste en laatste liefde”, zei hij ooit. Alain heeft nog een zus en ook zijn beide ouders leven nog. “Zo plots, het is niet te vatten, we zullen hem zo missen”, schrijft zijn zus.

Christophe Dehaene uit Heuvelland maakte een hele tijd geleden meermaals foto’s van Alain. “In de periode fotografeerde ik verschillende opvallende figuren in de studio van de academie. Alain was er daar een van. Hij leefde toen al als een artiest, het was een man met bakken charisma.”

Rock-‘n-roll

“Alain wou toen al bekend worden. Hij was niet de grootste babbelaar, maar hij had bakken talent. Misschien vond hij wel niet de juiste weg om dat talent ten volle te benutten, maar dat is rock-’n-roll, zeker? Ik zag hem jaren niet meer, maar de laatste tijd kwam ik hem af en toe tegen op straat.”

Op Facebook staan heel veel reacties van mensen die hem kenden en die vol ongeloof zijn. Er wordt in intieme kring afscheid genomen van Alain.