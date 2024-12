MS-patiënte Anne Masyn (65) overleden aan hartstilstand tijdens kinebeurt

Op 65-jarige leeftijd is Anne Masyn overleden. Ze kreeg vorige week een hartstilstand tijdens een kinebeurt. De kinesist heeft haar samen met de mensen van de mug nog gereanimeerd. Haar hart begon weer te slaan, maar in het ziekenhuis is ze op vrijdag 6 december dan toch overleden.

Positief

Anne leed al 40 jaar aan MS, maar bleef altijd bijzonder positief. Enkele maanden terug zocht ze nog via onze krant naar een mantelzorger om thuis te helpen. Voor haar ziekte gaf ze les in het eerste leerjaar in Oudenburg. Haar man John Minne was bijzonder goed bekend in havenkringen. Hij runde zijn eigen havenbedrijf in de Brugse haven. Anne was de mama van Julie Minne, die eerder haar boek Fire Dining lanceerde en een vakantiewoning uitbaat in Damme.

Kleur

De uitvaart is zaterdag 14 december om 11 uur in de serres van Buitenhuis (van haar schoonzoon Frederik Vanhollebeke, red.) aan de Gentsesteenweg in Sijsele. Wie gaat, mag gerust in kleur gekleed zijn zoals Anne het graag zag. Voorts wordt iedereen gevraagd een quote op haar kist te schrijven en nadien nog het glas te heffen.