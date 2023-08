Motorrijder overleden na verkeersongeval in Middelkerke

In de Kalkaertstraat in Middelkerke, op de grens met Oostende, gebeurde donderdagavond een dodelijk verkeersongeval. Daarbij kwam een motorrijder, een vijftiger uit Oudenburg, om het leven.

De vijftiger verloor om onbekende reden de controle over het stuur van zijn motor. “We kregen omstreeks 20 uur een oproep van een toevallige voorbijganger”, vertelt commissaris Kris Daels van de politie van Middelkerke. “De man zou met zijn motor in een bocht tegen een duiker terechtgekomen zijn. Onze mensen waren als eerste ter plaatse en dienden de man de eerste zorgen toe in afwachting van de komst van de ambulance.”

Kritiek afgevoerd

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten de man – toen nog bij bewustzijn, maar in kritieke toestand – naar het AZ Damiaanziekenhuis. Daar is hij later op de avond uiteindelijk toch nog aan zijn verwondingen overleden.

De baan was een tijd afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Het parket van West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld die de omstandigheden van het ongeval moeten onderzoeken. Volgens de politie waren er op het eerste zicht geen derden bij betrokken. Het is ondertussen al het tweede dodelijke ongeval met een motorrijder aan onze kust in twee weken tijd. Eind juli kwam de 37-jarige Claude Hollebeke ook al om het leven bij een verkeersongeluk met zijn motor in Oostende.