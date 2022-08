Monique Dezutter van Frituur Memlinc in Brugge overleden

In Brugge is Monique Dezutter overleden. Ze was gekend als Moniquestje van Frituur Memlinc in de Hoogstraat in Brugge.

Monique heeft jarenlang haar frituur gerund waar de klanten tot in de vroege uurtjes kwamen. Vele Bruggelingen hebben nog heel wat herinneringen aan die tijden. Haar steak Memlinc was uniek en ook de frieten met stoverij waren bijzonder geliefd. Ze had een bijzonder goeie band met al haar klanten. Het was een moedertje voor de Bruggelingen.

Ze moest vaak streng en kordaat zijn en was niet bang om klanten even de deur te wijzen en een tijdlang verbod te geven naar haar zaak te komen. Heel wat klanten waren al boven hun theewater toen ze nog iets gingen eten bij de vrouw. Ze hadden voordien een stapje in de wereld gezet.

Heel veel respect

Het waren de topjaren van de discotheken en heel wat gekende Brugse uitgangszaken waaronder de toenmalige Vuurmolen waar ze met het ganse team klant waren na uren hard werken. Na het sluiten van de horeca trokken nog heel wat chefs en uitbaters met hun personeel naar de frituur.

Haar klanten hadden respect voor de vrouw en dat blijkt nu ook na haar overlijden. Ze heeft steeds hard gewerkt tot in de vroege uurtjes. De laatste jaren verbleef Monique in het Mintus woonzorgcentrum Minnewater in Brugge.

(SR)