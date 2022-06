Moniek Bucquoye die KortrijkseBiënnale Interieur op de wereldkaart zette is overleden

In Gent is Moniek Bucquoye vorige week vrijdag op 73-jarige leeftijd overleden. Zij werd beschouwd als de grootste designexperte van het land. Jarenlang was zij destijds in Kortrijk het gezicht en het brein van de biënnale Interieur die zij op de wereldkaart zette. Van 1982 tot 1995 was zij in Kortrijk directeur van de Stichting Interieur.

Moniek Bucquoye is op 11 augustus 1948 in Brugge geboren. Haar vader was boekhandelaar die scholen over heel Vlaanderen bezocht, moeder was onderwijzeres. Moniek zelf was ingenieur polymeren van opleiding.

Ze bekeek design dan ook niet alleen vanuit artistiek oogpunt maar ook materiaaltechnisch: is het ook goed gemaakt? Ze is ook docente productontwikkeling geweest. In de jaren 80-90 was ze actief bij Knack en Knack Weekend als eerste journaliste die over design, architectuur en wonen schreef. Ook heeft zij een 25-tal boeken geschreven over interieur en architectuur en tal van tentoonstellingen georganiseerd. Zelf zei ze dat ze altijd een zwak had voor designers en architecten die buiten de lijntjes kleuren.

Tacktoren

Acht jaar is Moniek Bucquoye voorzitter geweest van Commissie Architectuur en Vormgeving van de Vlaamse Gemeenschap. Ze heeft ook Designcentrum Vlaanderen geleid. In Kortrijk is ze 30 jaar betrokken geweest als medewerker, bestuurder en ten slotte tot 1995 directeur van de Biënnale Interieur. Ze had haar kantoor toen bij de Stichting Interieur in de Groeningestraat. Ze vond de Tacktoren een uitzonderlijk goed voorbeeld van renovatiearchitectuur en had lof voor de inrichting van het nieuwe stadhuis.

Moniek Bucquoye is haar loopbaan begonnen bij de Verenigde Naties waarvoor zij met haar man destijds wereldwijd – van Zuid-Amerika tot Burkina Faso – functionele en betaalbare woningen in composietmaterialen ontworpen heeft. Ze hebben in een 30-tal landen gewoond. Haar man was VUB-professor Georges Patfoort. Hij was 20 jaar ouder dan zij en destijds haar alpinismeleraar. Hij is in 1991 overleden. Monique Bucquoye woonde op een hoeve in de Vlaamse Ardennen, waar ze omringd was door pauwen…