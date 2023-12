Molenaar Bart Castelein (58) brengt subtiel eerbetoon aan overleden vader: “Wieken molen staan in rouwstand”

De wieken van de beschermde Beukelaremolen zijn subtiel verdraaid tot ‘rouwstand’, een eerbetoon van de Houthulstse molenaar en schipper Bart Castelein aan zijn vader. “Sterke beer” Louis (91) overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. “Hij was mijn eerste matroos en Merkems laatste veldwachter.”

“Ik word wees op mijn 58ste, daar moet ik eigenlijk dankbaar voor zijn”, begint Bart. Zijn vader Louis Castelein groeide uit tot een bekend figuur in de streek van Houthulst en deelgemeente Merkem.

“Hij was de laatste veldwachter van Merkem”, vervolgt Bart. “In zijn vrije tijd was hij sterk geëngageerd. Hij richtte bijvoorbeeld de vereniging van de bloedgevers op in Merkem en was secretaris van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen.”

Wasdraden

Jarenlang hielp Louis zijn zoon op de boten van vzw de BOOT, die begeleide tochten en arrangementen rond ecotoerisme aanbiedt vanuit Merkem. “Hij was mijn eerste matroos. Hier logeren toch tussen de 1.200 en 1.400 mensen per jaar. Hij deed de was en strijk. Een enorm werk: in zijn huis had hij zestig meter wasdraden hangen. Ook toen we gingen varen, kon ik altijd op hem rekenen. Wij waren een tandem. Varen vergt meer voorbereiding dan pakweg in de auto stappen om een ritje te maken. Alleen red je het niet, zeker niet in boten tot veertig meter lang. De extra scherpe ogen van mijn vader waren onontbeerlijk.”

“Ook toen we gingen varen, kon ik altijd op hem rekenen. Wij waren een tandem”

Door zijn bril speurde Louis het water af, op zoek naar verraderlijk hout dat de schroef zou kunnen blokkeren. “Zijn bril wordt de mijne: na de begrafenis ga ik andere glazen in de montuur steken.”

Spoedarts

Louis woonde de laatste maanden van zijn leven in woonzorgcentrum De Zilvervogel in Reninge. “Maar hij was een sterke beer en nog in uiterst goede conditie: hij fietste vaak zeven kilometer naar Merkem en kwam geregeld goeiedag zeggen. Op zondagavond voerde een van zijn vier kinderen hem telkens naar zijn vriendin in Menen en op woensdag ging ik hem ophalen. Maar vorige week kreeg ik even voordien telefoon uit Menen. Hij had in de nacht van dinsdag op woensdag ‘iets’ gekregen en was overgebracht naar het ziekenhuis. Niet veel later belde de spoedarts: als ik mijn vader nog even levend wou zien, moest ik onmiddellijk komen.”

Molenkot

Van Louis wordt nu zaterdag om 10 uur afscheid genomen in de Sint-Bavokerk in Merkem, maar Bart ondernam eerder deze week al een subtiel eerbetoon ter hoogte van de beschermde Beukelaremolen in Houthulst.

“Daar ben ik molenaar. De onderste wiek prijkt nu net voorbij het molenkot. Dat is de rouwstand, volgens de codetaal en symboliek der molenaars. Mijn persoonlijk eerbetoon aan deze eeuwige vrijwilliger met de mooiste glimlach.” (TP)