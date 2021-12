Moeder van Eefje Depoortere, Brugs gemeenteraadslid Heidi Hoppe (57) overleden: “Alles ging zo snel en onverwacht”

De bekende e-sport-presentatrice Eefje Depoortere moest maandag afscheid nemen van haar moeder, gemeenteraadslid Heidi Hoppe (57) uit Brugge. Het overlijden komt als een donderslag bij heldere hemel. “Ik kreeg niet eens de kans om afscheid te nemen.” Vooruit Brugge verliest een trouwe socialiste pur sang.

“Mijn moeder werd donderdag inderhaast overgebracht naar intensieve zorg”, klinkt het in een bericht dat Eefje Depoortere (33) maandagnamiddag deelde op Twitter. “Ze stierf enkele uren geleden. Alles gebeurde zo snel en totaal onverwacht. Ik kon haar niet eens meer zien om afscheid te nemen. Woorden schieten te kort om te omschrijven hoe gebroken ik ben. Ik weet niet wanneer ik terug zal zijn. Ik hou van jullie allemaal.”

Gemeenteraadslid

Heidi Hoppe was actief als gemeenteraadslid voor Vooruit in Brugge. Ze werd amper 57 jaar oud. Heidi Hoppe werd geboren op 24 juli 1964 in Brugge en liep school aan het Koninklijk Atheneum. Ze werkte sinds 1986 bij de socialistische ziekenbond Bond Moyson in Brugge, waar zij adjunct-diensthoofd loketopvolging was.

Heidi nam in 2000 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen namens SP.A. Ze raakte in 2007 als tweede opvolgster in de gemeenteraad en was van 2007 tot 2009 gemeenteraadslid, nadien tot 2018 OCMW-raadslid en afgevaardigd voorzitter van de raad van bestuur van het AZ Sint-Jan.

Seniorenzorg was haar grote bekommernis, want ze detecteerde veel verdoken armoede bij bejaarde Bruggelingen. Maar ze probeerde ook de kansarmoede bij kinderen te bestrijden. Zij rijfde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 maar liefst 1.136 voorkeurstemmen binnen.

Socialiste pur sang

Heidi was een socialiste pur sang. Haar grote ambitie en politieke prioriteiten als gemeenteraadslid waren samen te vatten in één zin: het sociaal besturen van Brugge. Bij Vooruit Brugge zijn de mandatarissen zwaar aangeslagen. “Vooreerst willen wij ons medeleven betuigen aan Heidi’s partner en de familie Hoppe”, zegt lokaal voorzitter Christie Herckenrath. “Nog maar pas verloor de familie de mama van Heidi, in socialistische kringen welbekend onder haar roepnaam ‘Mareintje’, en nu moeten ze ook afscheid nemen van Heidi. Dit tweede verlies, op nog geen jaar tijd, moet onnoemelijk hard aankomen.”

Fractieleider Pascal Ennaert stelt: “Heidi was als gemeenteraadslid niet de grootste roeper. Maar hoe blonk ze uit in dadendrang. Ze was in volle socialistische traditie de vertegenwoordiger van de gewone man. Heidi was de dragende kracht achter de seniorenbeweging S-Plus Sint-Michiels. Geen activiteit ging door zonder haar bezige aanwezigheid. Heidi was ook een echte vakbondsmilitant. Bij elke vakbondsactie ging Heidi steevast de pikketten langs met een drankje of een hartige hap om de vakbondsmilitanten een hart onder de riem te steken. Op de jaarlijkse sneukeltocht van de Rode Valken verzorgde ze steevast één van de stopplaatsen. En als werkneemster van de socialistische mutualiteit Bond Moyson wist ze zeer goed waar de echte maatschappelijke uitdagingen lagen. Heidi was een belangrijk bindmiddel van de socialistische beweging in Brugge en werd daarvoor door vele militanten gewaardeerd.”

Sociale bewogenheid

Schepen Pablo Annys vult aan: “Het politieke hart van Heidi lag bij het AZ-Sint-Jan, het OCMW en de verschillende OCMW-gerelateerde verenigingen waar ze het verschil kon maken door haar jarenlange ervaring, dossierkennis en sociale bewogenheid. In 2009 werd Heidi OCMW-raadslid. Samen met toenmalig OCMW-voorzitter Frank Vandevoorde en collega-OCMW-raadsleden Gerda Goethals en Mia Huyghebaert vormde ze een niet uit elkaar te spelen kwartet.”

“Alhoewel ze daartoe geen vragende partij was nam Heidi als gedreven OCMW-raadslid in 2019 nog eens de verantwoordelijkheid van gemeenteraadslid op toen de Vlaamse overheid de koppeling van beide mandaten voorschreef. Heidi bleef die verantwoordelijkheid van OCMW-bestuurder tot de dag van vandaag dragen met het volste engagement, voor client en personeelslid. Als bestuurder van het AZ Sint-Jan was ze ten zeerste bekommerd over de toekomst van het ziekenhuislandschap in Noord-West-Vlaanderen. Ze kon maar niet begrijpen hoe een defusie aan de noden van patiënten en personeel kon beantwoorden.”

Wie dat wil kan vanaf woensdag 29 december om 14 uur een rouwregister ondertekenen in het Brugse Stadhuis.

My mother was rushed to intensive care on thursday. She passed away a few hours ago. Everything happened fast and completely unexpectedly. I couldn’t even see her to say goodbye. I am broken beyond words. I don’t know when I will be back. Love you all. — Eefje Depoortere (@sjokz) December 27, 2021



Eefje Depoortere, ook bekend als Sjokz, is een wereldster in de e-sports als gezicht van League of Legends. Ze werd op de Esports Awards al twee keer op rij verkozen tot beste presentatrice. Lees hier haar verhaal. (TV/SVK)