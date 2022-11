‘Moeder van de Zwaantjes Roller Club’ Ludwina Grijspeerdt (80) overleden

Na een slepende ziekte is Ludwina Grijspeerdt op 80-jarige leeftijd overleden in Oostende. Ludwina was niet alleen een lieve moeder en grootmoeder voor haar kinderen en kleinkinderen, ze was ook al meer dan 45 jaar actief in het verenigingsleven in Zandvoorde.

Bij alle grote en kleine activiteiten van Zwaantjes Roller Club was ze aanwezig om de bar, het onthaal te verzorgen en op te treden als ‘de moeder’ van alle Zwaantjes, bestuur en atleten. Ze had voor iedereen een luisterend oor en een kloppend hart. Ze was actief medewerker in de Sint-Lodewijksschool op de Konterdam.

Ludwina werd geboren op 2 oktober 1942. Ze was getrouwd met Wilfried Ryckewaert (+), moeder van Geert (+), Peter en Sabine, oma van negen kleinkinderen en één achterkleinkind.

De uitvaartplechtigheid voor Ludwina Grijspeerdt heeft plaats op zaterdag 5 november om 14.30 uur in Crematorium Polderbos in Oostende (FRO)