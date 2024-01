Moeder van burgemeester Ward Vergote overleden

Zaterdagavond is Roza Desserano (90) overleden, de moeder van burgemeester Ward Vergote (Visie) van Moorslede.

Ze was de echtgenote van gewezen bakker Alex Vergote met wie ze trouwde op 18 maart 1958. Roza Desserano werd geboren in Geluwe. Toen ze twaalf jaar was, verongelukte haar vader. Hij kwam om toen een tijdbom ontplofte. Haar moeder startte een lingeriewinkel en Roza hielp.

Alex en Roza hielden samen een bakkerij in de Kleppestraat in Dadizele open. In 1993 gingen ze op pensioen en verhuisden ze naar de Baron Holvoetlaan. Roza was de moeder van vier kinderen en oma van zeven kleinkinderen.

Omringd door haar man, kinderen en kleinkinderen ging ze zaterdagavond zachtjes van hen heen. Namens de redactie onze deelneming.