Moeder en ongeboren tweeling plots overleden: vader blijft met vraagtekens achter

Wat voor een jong koppel uit Heule binnenkort een blijde gebeurtenis moest worden, is een drama geworden. Vorige zaterdagmorgen 30 december heeft Jency Detollenaere zijn echtgenote Manon Kupiec in bed levenloos aangetroffen. Zij was in blijde verwachting van een tweeling. Ze is gestorven door zwangerschapsvergiftiging. De tweeling – die de voornamen Alba en Aria zou krijgen – kon ook niet gered worden.

Manon Kupiec zou vorige woensdag 3 januari haar 31ste verjaardag vieren. Zij is Française en geboortig van Rijsel. Haar ouders wonen in Allennes-les-Marais, een dorp ten zuiden van Rijsel. Manon en Jency zijn op 24 juni vorig jaar in Kortrijk getrouwd en vestigden zich in de Kransvijver in Heule. Ze hadden al een zoontje, Marlon, van 2 jaar. Jency is afkomstig van Bissegem en werkt bij een Unilin-afdeling in Desselgem. Manon heeft talen gestudeerd, onder meer Engels in de VS en Noorwegen. Zij gaf nu Franse cursussen in bedrijven.

Onderzoek

Zwangerschapsvergiftiging is een zeldzame aandoening waarvan de oorzaak nog onduidelijk is. Twee dagen eerder onderging Manon nog een onderzoek in een ziekenhuis in Frankrijk. Vader Jency blijft nog met vraagtekens achter over de resultaten van dit onderzoek. Manon was uitgerekend voor ten laatste eind januari maar het had volgens de dokters zelfs al een dezer dagen kunnen zijn.

Op de rouwkaart prijkt een heel mooie tekening met de woorden ‘Onbegrijpelijk, geen woorden, maar de liefde blijft…’ © gf

Manon wordt samen met haar ongeboren baby’s begraven tijdens een plechtigheid in de aula Leiekant in Marke op zaterdag 6 januari om 10.30 uur. De asurn zal een liefdevolle plats krijgen thuis in Heule. (NOM/Begr. Planckaert/Sereni)