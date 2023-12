‘Mister KSV Veurne’ en bekende trommelaar Maurits Kesteloot (101) overleden

Amper enkele weken nadat Maurits Kesteloot (‘Maurice’ voor vrienden en familie) op zijn 101ste verjaardag – op 25 oktober – nog een staaltje van zijn trommelkunsten ten beste gaf, is hij overleden op 2 december. Net een jaar geleden, op zijn 100ste verjaardag, werd de eeuweling officieel gehuldigd. Dat gebeurde in het bijzijn van zijn familie, vrienden, kennissen, lokaal bestuur, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en zorgpersoneel van wzc Ter Linden, waar hij als sympathieke bewoner op de handen werd gedragen én in de watten werd gelegd.

Vorig jaar fonkelden Maurices oogjes nog toen hij onverwacht op zijn 100ste verjaardag in het middelpunt van de belangstelling stond in wzc Ter Linden. Een hele delegatie van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia kwam hem een muzikaal eerbetoon brengen. Toen veerde Maurice spontaan recht en vroeg hij: “Waar is mijn trommel?”.

Moeiteloos speelde Maurice, perfect in de maat, een aantal nummers mee, want die stonden immers in zijn geheugen gegrift. Hij was een uniek lid van de Harmonie, want in de 200-jarige geschiedenis van de vereniging was niemand meer dan 80 jaar lid. Harmonie-voorzitter Ivan Winnock overhandigde hem toen een verjaardagscadeau waar Maurice bijzonder blij mee was: een portret van Maurice als trommelaar, vastgelegd door fotograaf Stephan Vanfleteren. “Maurice begon op zijn 15de te trommelen en hij heeft ook heel wat trommelaars opgeleid”, blikt de voorzitter terug. “Hij was ook een voorbeeldig lid: Maurice was op alle repetities aanwezig en hij verscheen ook altijd als eerste.”

Naar Canada en terug

Niet alleen zijn geschiedenis bij de Harmonie is uniek; de hele levensreis van Maurice is een bijzonder verhaal. Hij werd in 1922 geboren in Veurne als oudste in een gezin met 12 kinderen. Het gezin emigreerde zes jaar later naar Canada, want de vader van Maurice hoopte er werk te vinden. Ondanks de prille leeftijd van Maurice destijds, herinnerde hij nog details van die tijd: “In Canada heb ik schilderschool gevolgd, en daar heb ik eigenlijk mijn hele leven de kost mee verdiend. Ons gezin is echter na 10 jaar vanuit Canada teruggekeerd naar België, want jammer genoeg is mijn vader niet geslaagd in zijn opzet om in Canada fortuin te maken.” Maurice bleef ook schilderen, wat hij zijn ‘tableaux’ noemde: in het wzc hangen er aan de muren. In 2018 moest hij afscheid nemen van zijn vrouw, Emma Vandepoele, met wie hij 71 jaar getrouwd was geweest. Daarna heeft hij zijn intrek genomen in het wzc.

“Papa heeft zelfs in de gevangenis gezeten in Nijvel nadat hij werd aangehouden met zijn Canadese paspoort”

“Mijn vader heeft zijn hele leven hard gewerkt”, vertelt Roos, een van zijn vier kinderen. “De oorlogsjaren waren zwaar, en papa heeft zelfs in de gevangenis gezeten in Nijvel nadat hij werd aangehouden met zijn Canadese paspoort. Naast muziek had hij ook een enorme passie voor voetbal. Meer dan 50 jaar heeft hij het lokaal, het materiaal en het terrein van KSV Veurne onderhouden. Iedereen noemde hem dan ook de ‘materiaalmeester’. Uit erkentelijkheid voor zijn inzet werd het stadion naar mijn vader vernoemd!” Maurice had zo zijn eigen levensfilosofie: “Je komt niet lelijk van te werken! Mijn motto is: je moet altijd content zijn met wat je hebt!”

‘Keptje’ van het wzc

In het wzc voelde hij zich goed, en hij was ook altijd ‘content’ wanneer zijn kinderen hem beurtelings kwamen ophalen en hem ‘soigneerden’ met lekker eten. Want daar kon hij echt van genieten: soep met balletjes, een potje mosselen, gefileerde tongetjes, hutsepot of filet pur met pepersaus… En om zijn geest jong te houden, speelde Maurice graag een partijtje Rummikub. Voor sommige medewerkers van het wzc was Maurice ‘hun keptje’ en blijkbaar was hij ook daar een unieke bewoner, want hij was de eerste man die er zijn 101ste verjaardag mocht vieren.