Mireille Baelen (87) overleden in Komen-Waasten, geëngageerde oma van burgemeester Alice Leeuwerck

Maandag vernamen we het nieuws dat Mireille Baelen is overleden. De 87-jarige dame was niet alleen een erg geëngageerde vrouw, ze was ook de grootmoeder van burgemeester van Komen-Waasten Alice Leeuwerck.

Het was de burgemeester zelf die het nieuws, via sociale media, bekendmaakte. Mireille vertrok vrijdag voor haar laatste reis en nam afscheid in haar thuisomgeving. Geboren op 15 februari 1936, huwde Mireille later met Roger Ghekiere. Doordat Roger, helaas overleden in 2016, een beroepsmilitair was kwam Mireille in Duitsland terecht.

Als een zorgzame moeder waakte ze over haar gezin, maar ze bleef ook steeds contact met Komen-Waasten houden. Na een militaire loopbaan van meer dan 20 jaar keerde het gezin terug naar Komen-Waasten. Mireille was een graag gezien persoon in de grensgemeente en was actief in ontelbare verenigingen. Ze stond er ook om gekend erg modern te zijn. Hoewel ze verzot was op haar moestuin, sprong ze meteen op de digitale wagen en had ze zelfs een eigen Facebookaccount. Het verlies van Mireille laat tot ver buiten de gemeentegrenzen een grote leegte na.