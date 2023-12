“Minister Crevits is bij ons thuis geweest”: boosheid en verdriet overheersen na het verlies van Robin (25) die verdronk in bad

Robin Neirynck (25) overleed op dinsdag 31 oktober; hij verdronk toen hij een bad nam in De Branding waar de andersvalide jongeman verbleef. De ouders van Robin blijven met heel wat vragen achter, maar missen vooral hun jongen. Zeker in deze eindejaarsperiode is het nog eens extra moeilijk.

“Het is vaak moeilijk, maar we moeten er ook blijven zijn voor zijn zus Anouk”

Op oudejaarsdag zal het net twee maanden geleden zijn dat Robin Neirynck stierf in De Branding in Kuurne. Hij kreeg er een bad, maar moet een tijdje alleen gelaten geweest zijn door de begeleiders. “We hebben nog veel vragen, maar geen antwoorden. Het parket is ermee bezig, maar we hebben nog geen inzage gekregen in het dossier. Ook vanuit De Branding horen we weinig tot niets.”

“We hebben de knoop doorgehakt, Anouk gaat straks naar ‘De Vleugels’ in Klerken”

Ook zusje Anouk (24), die dezelfde aandoening heeft als haar broer, verbleef in De Branding. “Maar nu is ze al al die weken na het overlijden van Robin thuis. Maar we hebben de knoop doorgehakt. Straks kan ze naar De Vleugels in Klerken. We zijn er op bezoek geweest en hopen dat ze daar haar draai zal vinden. Voor ons is het natuurlijk weer starten vanaf nul, je moet vertrouwen opbouwen met die mensen”, vertelt mama Ann Vanmoen.

Het gezin van Robin Neirynck in Kachtem met mama Ann, pluspapa Erwin en zusje Anouk en rechtsonder huiskonijn Fluffy. © Frank Meurisse

Huiskonijn Fluffy

Samen met haar partner en pluspapa Erwin Coosemans is ze echt het zorgende type. Ze werkt op de afdeling oncologie in AZ Delta in Rumbeke, maar zit sinds de gebeurtenissen nu thuis. “Het lukt de ene dag wat makkelijker dan de andere. Het gebeurt dat ik opsta en spontaan begin te wenen. Anouk voelt uiteraard ook dat er wat scheelt. Ze mist het leven rond zich, Robin zorgde daarvoor. Het was nu bovendien zijn periode, vol kaarsjes en lichtjes. Daar hield hij van.”

Rouwen doet pijn

Ann vertelt het terwijl Fluffy, het huiskonijn de show steelt. “Hij is hier ooit gearriveerd, hij zat onder de carport en na navraag bij de buren bleek dat hij bij niemand hoorde. Hij komt binnen door het kattenluik en wordt graag geaaid. Robin zag hem ook graag bezig.”

De woning in de Aimé Behaeghestraat is ook knus ingericht. “Mensen die hier op bezoek komen, vertellen ons altijd hoe gezellig het hier is. We doen ons best om het zo te maken, maar voor ons heerst hier nu een grote leegte. Ik wist echt niet dat het zo’n pijn kon doen. Op 22 december zou Robin 26 jaar geworden zijn; we hadden er ongetwijfeld opnieuw een leuk feestje van gemaakt.”

Het overlijden van Robin en de manier waarop, maakte ook wat los in heel Vlaanderen. “Minister Crevits is hier op bezoek geweest. We hebben met haar kunnen praten en haar duidelijk kunnen maken dat er meer mensen en middelen nodig zijn om zwaar hulpbehoevende personen op te vangen.”

Een leven voor en na 31 oktober 2023

In huis prijkt ook een rouwkoffer, vol met zaken die aan Robin herinneren. “Hij zit ook in ons hart. Zijn urne staat hier in huis, die jongen heeft genoeg getsjoold in zijn leven. Nu heeft hij hier definitief zijn plekje bij ons. We zijn verdrietig, maar soms ook boos”, zegt mama Ann. “We hebben de kans niet gekregen om op een deftige manier afscheid te nemen van hem. In deze eindejaarsperiode zullen we wensballonnen oplaten om hem te herinneren. Maar er zal voor ons altijd een leven voor en een leven na 31 oktober 2023 zijn.”