Michiel (22) geeft onbekende soldaat uit WO I op Harelbeekse begraafplaats een naam : “Altijd al geïnteresseerd in geschiedenis”

Michiel Vanmarcke slaagde er voor de negende keer in om na intensief speurwerk een onbekende soldaat uit WO I een naam te geven. De Engelse Corporal Herbert Pearce uit Maidstone in Kent, is niet langer ‘A soldier of the Great War’, een onbekende soldaat, begraven op het ‘Harlebeke New British Cemetery’.

Korporaal Herbert Pearce, die deel uitmaakte van het Britse 4de Battalion van het Worcestershire Regiment, sneuvelde op 27-jarige leeftijd nabij Stasegem op 20 oktober 1918, net iets meer dan 3 weken voor het einde van WO I. De korporaal werd na de oorlog gevonden bij de spoorweg tussen Harelbeke en Stasegem en werd begraven op het Harlebeke New British Cemetery, met op de grafsteen ‘A soldier of the Great War’.

De onbekende korporaal kreeg nu, mede dankzij Bavikhovenaar Michiel Vanmarcke (22), een naam. “Ik was een van de drie onderzoekers die elk een eigen dossier indienden bij de CWGC, de Commonwealth War Graves Commission, die de Britse begraafplaatsen beheert”, duidt Michiel. “Vroeger moest je voor de dossiers naar Engeland en meerdere archieven bezoeken. Met de digitalisering staat alles online en dat gaat sneller. Met deductie kom je ver: de bestaande documenten, de naam van het bataljon of regiment, het aantal vermisten, de periode, enzovoort, helpen daarbij. Rond die periode waren er drie of vier vermisten, waarvan één korporaal van het regiment van de Slag om Harelbeke. Zo kwam ik uit bij Korporaal Herbert Pearce.”

Michiel is niet aan zijn proefstuk toe. Het is de negende keer dat het hem lukt een vermiste soldaat een naam te geven. “Het is een passie. Die soldaat sneuvelde voor zijn én ons land. Elke gesneuvelde soldaat verdient ook een naam op zijn graf”, zegt Michiel, die een diploma Bachelor Business Management behaalde aan Vives Kortrijk en nu studeert voor een Master Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de universiteit van Antwerpen.

Vergeten helden

De passie voor de Eerste Wereldoorlog is bij Michiels vroeg ontstaan. “Het derde leerjaar: ik was al geïnteresseerd in geschiedenis, maar leerde toen voor het eerst over de beide Wereldoorlogen. Dat jaar zijn we op zeeklassen geweest, waar we onder meer de Atlantikwall bezochten in Raversijde. Om als klein jongetje door loopgraven te lopen en achter kanonnen te staan heeft een grote indruk achtergelaten”, vertelt Michiel.

“Nadien probeerde ik zoveel mogelijk te leren en te lezen over WO I in West-Vlaanderen. Ik leerde ook de persoonlijke verhalen kennen en bezocht steeds meer Britse militaire begraafplaatsen. Ik werd gefascineerd door de Britse soldaten en officieren en begon hen als een soort voorbeeld misschien zelf streefdoel te zien. Naarmate ik wat ouder werd en wat meer geïnformeerd raakte, ontdekte ik dat vele van deze soldaten begraven lagen onder de grafsteen van een onbekende soldaat.” Michiel ging naar verschillende Britse militaire plechtigheden en kwam zo te weten dat men wel degelijk nog onbekende graven kon identificeren. In 2018 vond zo’n plechtigheid plaats in Harelbeke. “Dit was voor mij de trigger. Als iemand een onbekend graf in Harelbeke kon identificeren, moest ik toch ook wel in staat zijn om dat te doen. Zo begon mijn zoektocht naar het identificeren van onbekende Britse soldaten. Ik fietste de streek af op zoek naar aanwijzingen. Via identificaties kon ik de vele vergeten helden op mijn eigen manier eren en kon ik ook een grote droom waarmaken; iets betekenen voor de zovele soldaten die alles moesten opgeven, en in contact komen met de nieuwe lichting Britse soldaten. Zo diende ik enkele weken na mijn 17de verjaardag mijn allereerste dossier in”, aldus Michiel.