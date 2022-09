Michel Debaets (98), zoon van Heulse oud-wielerkampioen Gerard, in de VS overleden

Vorige zaterdag is in de VS Michel Debaets op 98-jarige leeftijd overleden. Hij was de zoon van oud-wielerkampioen Gerard Debaets uit Heule die in 1924 en 1927 de Ronde van Vlaanderen won en intussen een straatnaam kreeg in Heule.

Het toeval wil dat vorige vrijdag, daags voor Michels overlijden, in de school van Heule-Watermolen ter afsluiting van de Week van de Mobiliteit een wielerevenement georganiseerd werd onder de naam ‘Grand Prix Gerard Debaets’. Om de naam te gebruiken, was zelfs contact gezocht met Michel en zijn familie die lieten weten dat ze vereerd waren.

Gerard Debaets week later uit naar Amerika waar hij nog 17 Zesdaagsen won. Hij overleed in 1959. Ruim tien jaar geleden werd hij als tweevoudig Ronde van Vlaanderenwinnaar in de belangstelling gebracht door de organisatie Heule Rond(t). In 2013 verscheen een boek over zijn leven en loopbaan van de hand van Hannes Cattebeke. Als eerbetoon kreeg Heule in 2014 de titel ‘Dorp van de Ronde’. Kort nadien is ook een straat naar Gerard Debaets vernoemd: een verkaveling die uitgeeft op de Molenstraat.

© (Foto GF)

Familiegeschiedenis

Michel Pierre Debaets is op 10 juni 1924 in Kortrijk geboren als oudste zoon van Gerard. Zijn broer Gerard jr. is in 2019 overleden. Michel studeerde fysica en engineering en had een masters’ degree aan de universiteit van Illinois. Hij werd vice-president of operation bij Columbia Gas Transmission Company in Charleston. Hij was gelovig en sociaal geëngageerd. Na zijn pensionering in 1984 zette hij zich in voor de minder gegoeden bij de All Saints Episcopal Church in South Carolina.

In 2006 publiceerde Michel ook de hele familiegeschiedenis Debaets van 1355 tot 2006 in boekvorm, een monnikenwerk. In zijn jonge jaren was hij sportief maar heeft niet gekoerst. Michel getuigde over zijn vader in het boek van Hannes Cattebeke over Gerard Debaets. Hij mailde tot op hoge leeftijd. In juni 2020 liet hij zijn familie in België weten dat hij verhuisd was naar Ohio, dichter bij dochter Debby die cardiologe is. Hij heeft nog een zoon Dana (Daniel) en een dochter Laurie. Zijn echtgenote Lucylle is in december vorig jaar overleden.