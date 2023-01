Met overlijden van Bavikhovenaar Jacques De Brabandere (94) verliest Belgische paardensport een icoon

Op zaterdag 21 januari is de bekende Bavikhovenaar Jacques De Brabandere in wzc ’t Hoge in Kortrijk overleden. Hij was de vroegere bewoner van de hoeve Hoog Hemelrijk in de Europastraat in Bavikhove. Hij organiseerde vroeger op zijn domein talrijke jumpings en heeft zijn stempel gedrukt op de Vlaamse en Belgische paardensport. Hij was de echtgenoot van Isabelle Rodenbach, van wie de grootvader een broer was van de Roeselaarse dichter Albrecht Rodenbach.

Jacques De Brabandere, fysiek een imposante verschijning, is op de historische hoeve Hoog Hemelrijk in Bavikhove geboren als jongste van de zeven kinderen van Georges en Anna Delaere. Oudste zus Marie-Antoinette trouwde met minister Albert De Clerck en de moeder van onder meer Stefaan De Clerck, oud-minister en oud-burgemeester van Kortrijk. Een andere zus, Marie-Gerarde, was getrouwd met Robert Vandekerckhove, die ook minister geweest is.

Jacques zette na zijn huwelijk het landbouwbedrijf van zijn vader voort en ook de vlasroterij. Toen de vlassector ging tanen, schakelde hij over op groenten voor conserven en bouwde serres. Begonnen met een koelcel voor wortelen stichtte hij in 1970 het groentediepvriesbedrijf Jabell (naar zijn voornaam en die van zijn echtgenote). Het bedrijf werd in 1994 verkocht aan D’Arta in Ardooie.

Jumpingorganisator

Zowel Jacques als zijn echtgenote waren van kindsbeen af begeesterd door de paardensport en zo leerden ze elkaar ook kennen. Vorig jaar waren ze 65 jaar getrouwd. De paardensport zou een belangrijke plaats innemen in hun leven. In zijn jonge jaren was Jacques lid van de BJB (Boerenjeugdbond, nu KLJ), die een ruiterijtak had. Hij heeft zelf als ruiter aan jumpings deelgenomen. Op de Wellingtonrenbaan in Oostende heeft hij begin jaren vijftig een internationale wedstrijd gewonnen. Hij werd jurylid bij jumpings en is er dan zelf gaan organiseren op zijn domein, een eerste keer in 1981, het laatst in 1997. Het Springconcours van de Leiestreek lokte telkens een paar tienduizend toeschouwers en werd wijd en zijd bekend. Elf keer had het Belgisch kampioenschap er plaats.

Intussen engageerde Jacques zich ook in diverse besturen in de paardensport. Zo was hij 23 jaar lang voorzitter en sinds 2002 erevoorzitter van de HROV (Hippische Regionale Oost-Vlaanderen). Hij is ook West-Vlaams voorzitter geweest van de LRV (Landelijke Rijvereniging Vlaanderen, ontstaan uit de BJB van zijn jeugd). Hij is ook oud-bestuurslid van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie.

Uitvaart in Kortrijk

Jacques De Brabandere was vader van vier kinderen: Bernard, Chris, Frank en Sybille. Hij had acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Het echtpaar woonde laatst in de Europastraat in een villa aanpalend aan Hoog Hemelrijk. In oktober vorig jaar verhuisden ze naar wzc ’t Hoge in Kortrijk.

De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 27 januari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. De bijzetting van de urn op de begraafplaats in Bavikhove gebeurt in familiekring.

(NOM-Begr. Vanwynsberghe Kuurne)