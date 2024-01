Met overlijden Klaas Maddens verliest Kortrijk een belangrijk historicus

Dr. historicus Klaas Maddens is donderdag op 90-jarige leeftijd overleden in het AZ Groeninge in Kortrijk. De ererijksarchivaris heeft een groot aandeel gehad in de geschiedschrijving van Kortrijk, onder meer als eindredacteur en medeauteur van het lijvige boek ‘De geschiedenis van Kortrijk’ in 1990.

Klaas – officieel Niklaas – Maddens is op 2 juli 1933 in Geluwe geboren in een gezin van zeven kinderen. Zijn vader Remi was in Geluwe huisarts en is er ook schepen geweest. Hij volgde middelbaar aan het Sint-Barbaracollege in Gent en aan de KU Leuven studeerde hij af als licentiaat geschiedenis. Hij deed er ook kandidaturen rechten bij omdat hij rechtsgeschiedenis belangrijk vond.

In 1963 begon hij zijn loopbaan als rijksarchivaris, eerst in Brussel, daarna tot aan zijn pensioen in Kortrijk. Hij werkte er samen met rijksarchivaris Ernest Warlop. Klaas Maddens promoveerde in 1975 tot doctor in de geschiedenis met een scriptie over de belastingen onder Keizer Karel. Hij had ook een bijzondere interesse voor de godsdienstoorlogen in de 16e eeuw;

De Leiegouw

Eerder, in 1958, stond hij aan de wieg van de Kortrijkse geschied- en heemkundige kring De Leiegouw. Hij werd ondervoorzitter en heeft – tot de laatste jaren – voor het tijdschrift tientallen, zo niet honderden artikels, bibliografische overzichten en boekbesprekingen geschreven.

Dat deed hij ook voor andere publicaties zoals Biekorf en het Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. Hij heeft ook vele lezingen gegeven. Nadat hij eerst een beknopte ‘Geschiedenis van Kortrijk tot 1945 in vogelvlucht’ had geschreven, nam hij de eindredactie op zich van het lijvige werk ‘De Geschiedenis van Kortrijk’ dat er in 1990 kwam. Dankzij hem kwam er in 1977 ook een aangevulde heruitgave van de geschiedenis van Geluwe uit 1937.

Klaas Maddens was getrouwd met Frieda Vanryckeghem die in 2001 overleden is. Hij was vader van drie kinderen: Bart (politicoloog), Liesbet (apothekeres, N-VA-gemeenteraadslid in Kortrijk) en Fien (parketmagistraat) Hij had acht kleinkinderen.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 26 januari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk.

(NOM)