Met Eugeen Carrette (91) verliest Roeselare sociaal bewogen figuur

In wzc Ter Linde in Gits – waar hij sinds begin vorig jaar verbleef – is op dinsdag 22 maart de bekende Roeselarenaar Eugeen Carrette op 91-jarige leeftijd overleden. Hij is nog gemeenteraadslid geweest en heeft zich zijn leven lang ingezet voor verscheidene verenigingen.

Eugeen is op 7 oktober 1930 in Roeselare geboren. Zijn familie heeft vroeger nog wasmachines gebouwd onder de naam L’Avenir. Zelf was hij oprichter en zaakvoerder van de elektro-samenaankooporganisatie Prior. Ook was hij stichter-voorzitter van de Beroepsvereniging voor Elektrohandelaars. Met veel vuur heeft hij altijd de belangen behartigd van de middenstander tegenover de ‘mastodonten’ in zijn sector. Als het nodig was, trok hij naar Brussel, organiseerde hij betogingen of plaatste hij borden tegen de komst van grote winkels.

Politiek

Uiteindelijk heeft hij zich ook even in de Roeselaarse politiek gewaagd. Van 1983 tot 1988 is hij gemeenteraadslid geweest voor… Groen: dat was toen een stedelijke partij die Agalev te fundamentalistisch vond. “Eugeen was principieel en week niet af van zijn standpunten”, zegt oud-schepen Geert Messiaen die toen zelf zijn debuut maakte als raadslid (voor PVV, later Open VLD). “Hij was enorm sociaal bewogen en recht voor de raap.”

In zijn jonge jaren heeft Eugeen nog gevoetbald bij SK Roeselare en daarna is hij nog een tijdje bestuurslid geweest van de club. In Gits zetelde hij vele jaren in het bestuur van de wandelclub Voetje voor Voetje. In 2015 werd hij opgenomen in de Gilde van de Erepoorters en hetzelfde jaar werd hij laureaat van de tweejaarlijkse cultuurprijs De Denker.

Eugeen Carrette was bekend als een optimistisch en positief ingesteld man. Dat bleek ook toen bij hem ruim 20 jaar geleden kanker werd vastgesteld. Hij genas en zou in 2007 de oprichter en gedreven bezieler worden van de vzw OK, wat staat voor Ontmoeting en Ontspanning Kankerpatiënten. Het was een hiaat dat hij invulde, aangespoord door de sociale dienst van het H. Hartziekenhuis.

‘Schooier’

Hij ving bot bij de bestaande kankerverenigingen en begon er zelf mee, van het begin af met succes, zodat er nadien afdelingen kwamen in Izegem en Waregem. Eugeen ontpopte zich daarbij tot een echte ‘schooier die niet losliet’ en zodoende veel steun wist los te krijgen, ook bij bedrijven. Hij werd in 2017 in de bloemen gezet bij het tienjarig bestaan van de vzw en gaf intussen het voorzitterschap door aan Jean-Pierre Lesage, voormalig notaris in Hooglede. Eugeen was 66 jaar getrouwd met Beatrice Verhaeghe. Ze woonden vroeger in de Gitsestraat in Roeselare en verhuisden een vijftal jaar geleden naar een flat in de Noordstraat. Hij was vader van vier kinderen: Patrick (met Martine Maes, Kortrijk), Joris (met Mieke Debergh, Gits), Lieven (met Ann Serpentier, Torhout) en Joost die in Gits in Dominiek Savio woont. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 26 maart om 12 uur in de parochiekerk van Gits. Na de crematie volgt de asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats in Hooglede. (NOM)