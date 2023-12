Met dr. Vincent Van Belleghem (58) verliest AZ Groeninge Kortrijk een gedreven arts

Op zaterdag 2 december wordt in de Kortrijkse Sint-Maartenskerk afscheid genomen van dr. Vincent Van Belleghem, anesthesist en urgentiearts, die op zaterdag 25 november op 58-jarige leeftijd thuis in Rollegem na ziekte overleden is. Hij was meer dan 25 jaar verbonden aan het AZ Groeninge waar hij laatst diensthoofd was van de spoedafdeling.

Dr. Van Belleghem is geboren in Wilrijk en groeide op in Mortsel. Hij studeerde geneeskunde aan de KU Leuven. Nadat hij in 1991 zijn artsendiploma gehaald had, specialiseerde hij zich eerst als anesthesist en daarna als urgentiearts. Tijdens zijn studies kwam hij als assistent in Kortrijk terecht en zou er in 1997 ook in dienst treden van het toenmalige ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat.

Vanaf 2012 verhuisde hij mee naar de nieuwe campus AZ Groeninge. Bij de overgang heeft dr. Van Belleghem met zijn managementtalent gezorgd voor een reorganisatie van de verschillende spoeddiensten. In 2018 werd hij medisch diensthoofd van de spoedgevallenafdeling. Verder is hij stagemeester urgentie- en huisartsgeneeskunde geweest. Hij was lid Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine.

Dr. Van Belleghem heeft in het bijzonder geijverd voor het behalen van het kwaliteitslabel inzake traumazorg. Met succes, want het AZ Groeninge werd in 2019 als eerste Vlaams niet-universitair ziekenhuis erkend als supraregionaal traumacentrum.

Enkele jaren geleden werden bij dr. Van Belleghem de eerste symptomen van een ernstige ziekte vastgesteld. Vincent Van Belleghem was getrouwd met Nathalie ’t Jampens en vader van vier kinderen: Nicolas, Florence, Charlotte en Sébastien.

De uitvaartdienst heeft zaterdag om 11 uur plaats in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.