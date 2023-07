Mesen rouwt om Dany Deconinck (68)

In Mesen is Dany Deconinck op 68-jarige leeftijd overleden en dit aan de gevolgen van een tragisch werkongeval. Dany was dakwerker-zinkwerker. De uitvaartdienst is in de Mesense Sint-Niklaaskerk op donderdag 27 juli om 10 uur.

Dany was de echtgenoot van Doris Salembier, de uitbaatster van het café-restaurant Au Faubourg d’Armentières in Mesen. Hij was de papa van Franklin, Steve en Margaux. In zijn Au Faubourg d’Armentières speelde hij met de vrienden graag een partijtje biljart. De biljarclub de Vrolijke Vrienden zal voortaan hun beste maatje moeten missen. Dany was verder ook vrijwillig brandweerman en muzikant bij de Koninklijke Fanfare van Mesen.